Щелочная вода поможет нормализовать кислотно-щелочной баланс Вашего тела

Знаете ли вы, что такое щелочная вода? Вода является важной частью нашего тела, помимо того, что это важный компонент, оно также необходима для многих жизненно важных функций наших внутренних органов.Каждый человек должен ежедневно пить от 6 до 8 стаканов воды в день, чтобы получить необходимый уровень увлажнения, а также многие другие преимущества для нашего тела. Однако, чтобы в полной мере воспользоваться всеми полезными свойствами, которые дает нам щелочная вода, она должна быть хорошего качества.Остерегайтесь водопроводной воды!Водопроводная вода может выглядеть вполне чистой и пригодной для питья, но правда заключается в том, что скорее всего она содержит хлор, антибиотики, гормоны, примеси тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, которые попадают прямо в наше тело, если мы пьем воду прямо из-под крана, без какой-либо обработки.Вода низкого качества может негативно повлиять на иммунную систему, вызвать различные типы заболеваний и ухудшить работу пищеварительной системы. В этом смысле очень важно научиться использовать воду должным образом, и убедиться, что она имеет очень хорошее качество, если мы хотим сохранить свое здоровье.Щелочная вода для нормализации уровня pH нашего телаВполне возможно, что когда либо вы уже слышали о кислотно-щелочном балансе тела, необходимого для поддержания нашего здоровья. Когда мы плохо питаемся и ведем сидячий образ жизни, баланс нашего тела сдвигается в сторону кислотности, и это может вызвать проблемы с пищеварением, возникновение хронических заболеваний, усталость, увеличение веса, а также другие проблемы со здоровьем.Для подщелачивания тела важно пить хорошую, «правильную» воду и добавить в свой рацион продукты, которые помогут сбалансировать рН тела.pН измеряется по шкале от 0 до 14, точка 7 является нейтральной, щелочной pH начинается от 7 и выше, кислотный от 7 и ниже. В норме, здоровое тело должно иметь рН между 7,35 и 7,45.Один из способов, который может способствовать нормализации рН тела, это употребление щелочной воды. Щелочная вода получается при помощью систем специальной фильтрации, и может стоить довольно дорого. К счастью, есть некоторые домашние рецепты, которые могут помочь сделать щелочную воду практически без затрат, однако столь же эффективную.Рецепт щелочной воды №1Щелочная вода по этому рецепту, который является одним из наиболее распространенных, широко используется во всем мире.Это достаточно недорогой в плане ингредиентов способ, и такую воду очень легко приготовить.Ингредиенты1 литр чистой воды1 лимон (органического происхождения)1 чайная ложка гималайской солиКак ее приготовить?Налейте воду в банку с крышкой, а затем положите в нее лимон, разрезанный на 8 частей. После этого, добавьте чайную ложку гималайской соли и дайте настояться, плотно закрытой, в течение 12 часов при комнатной температуре. На следующее утро следует выпить 3 стакана перед завтраком.Рецепт щелочной воды №2Этот второй способ получения щелочной воды достаточно прост,он состоит в том, чтобы кипятить воду в течение 5 минут.Обычная вода имеет рН, который не превышает 7,2. При кипячении в течение 5 минут и после того, как она остынет, рН возрастает до 8,4 и помогает регулировать рН нашего тела.Некоторые люди считают, что этот тип воды следует пить горячим, но неоспорим тот факт, что при охлаждении она точно так же сохраняет свою щелочность. Лучше всего хранить кипяченую воду в плотно закрытой стеклянной бутылке или в контейнере из нержавеющей стали, которые могут быть плотно закрыты.Рецепт щелочной воды №3Последний домашний способ приготовления щелочной воды, которым мы хотим с Вами поделиться, основан на полезных свойствах бикарбоната натрия, или пищевой соды.Как ее приготовить?Вам просто нужно добавить чайную ложку пищевой соды в стакан воды (250мл), и, таким образом, вы повысите ее pH с 7,2 до 7,9.Для того, чтобы воду можно было называть щелочной, ее уровень рН должен превышать 7,3; чем выше он будет, тем более высоким будет содержание щелочи.Чем полезна для здоровья щелочная вода?Кроме того, что она помогает отрегулировать уровень рН тела,щелочная вода также имеет и другие, очень важные для здоровья преимущества.Может предотвратить заболевания пищеварительной системы.Помогает предотвратить хронические заболевания, например, такие как рак.Останавливает накопление свободных радикалов в организме и стимулирует выведение токсинов.Способствует нормализации кровообращения и регулирует уровень рН крови.Насыщает тело влагой и предотвращает преждевременное старение.

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