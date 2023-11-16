Онколог назвал 8 симптомов лейкемии - "остается незамеченной в течение многих лет"

Симптомы часто очень неспецифичны, поэтому лейкемия часто не выявляется в течение многих лет. Врач-онколог описал симптомы рака.

Лейкоз часто также называют раком крови и включает группу различных видов рака эмфатической системы кроветворения. Признаки и симптомы часто неспецифичны. Кроме того, симптомы различаются в зависимости от того, острый это или хронический лейкоз.

Что такое лейкемия?

"Лейкемия – это группа раковых заболеваний, поражающих кровь. Они начинаются в костном мозге, где образуются клетки крови. Хотя в большинстве случаев причина лейкемии неизвестна, существуют методы лечения, которые могут помочь контролировать заболевание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев .

Лейкемией могут заболеть как взрослые, так и дети. Однако в разных возрастных группах чаще встречаются разные типы.

При остром лейкозе больной костный мозг производит слишком много аномальных «бластных клеток». Эти клетки накапливаются и мешают производству нормальных клеток крови.

При хроническом лейкозе зрелые аномальные лейкоциты не умирают. Они медленно накапливаются в крови, костном мозге и других органах.


1. Признаки на коже

"Возможными симптомами считаются синяки или небольшие красно-синюшные пятна", - говорит онколог.

2. Частые носовые кровотечения

Лейкемия вызывает повышенную склонность к кровотечениям. Поэтому пострадавшие часто страдают от кровотечений из носа или десен.

3. Слишком мало крови

Анемия типична для лейкемии и приводит к усталости, истощению и плохой работоспособности.

"Кожа больных часто заметно бледнеет".

4. Частые болезни

У больных лейкемией часто наблюдаются инфекции и лихорадка.

5. Головокружение и головные боли

Головные боли и приступы головокружения также являются частыми симптомами лейкемии.

6. Набухают лимфатические узлы

Увеличение лимфатических узлов на шее является типичным признаком лейкемии.

"Набухание лимфатических узлов под мышкой или в паху также может быть признаком".

7. Отсутствие аппетита и потеря веса

Пострадавшие часто страдают от отсутствия аппетита и, как следствие, от потери веса.

8. Острый и хронический лейкоз

Разница между этими двумя типами.

"При остром лейкозе симптомы и симптомы появляются внезапно. Заболевание здесь развивается в течение нескольких дней или недель. Прогрессирование хронического лейкоза происходит медленнее. Поэтому он часто остается незамеченным в течение многих лет", - объясняет Воробьев.

Что вызывает лейкемию?

Хотя точные причины лейкемии неясны, известно, что некоторые факторы повышают риск заболевания лейкемией.

Некоторые из этих «факторов риска»:

контакт с сильным излучением
воздействие некоторых химических веществ, таких как бензол
некоторые вирусные инфекции
аномальные гены
возраст
семейный анамнез лейкемии

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