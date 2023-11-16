Онколог назвал 8 симптомов лейкемии - "остается незамеченной в течение многих лет"

Симптомы часто очень неспецифичны, поэтому лейкемия часто не выявляется в течение многих лет. Врач-онколог описал симптомы рака.Лейкоз часто также называют раком крови и включает группу различных видов рака эмфатической системы кроветворения. Признаки и симптомы часто неспецифичны. Кроме того, симптомы различаются в зависимости от того, острый это или хронический лейкоз.Что такое лейкемия?"Лейкемия – это группа раковых заболеваний, поражающих кровь. Они начинаются в костном мозге, где образуются клетки крови. Хотя в большинстве случаев причина лейкемии неизвестна, существуют методы лечения, которые могут помочь контролировать заболевание", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев .Лейкемией могут заболеть как взрослые, так и дети. Однако в разных возрастных группах чаще встречаются разные типы.При остром лейкозе больной костный мозг производит слишком много аномальных «бластных клеток». Эти клетки накапливаются и мешают производству нормальных клеток крови.При хроническом лейкозе зрелые аномальные лейкоциты не умирают. Они медленно накапливаются в крови, костном мозге и других органах.1. Признаки на коже"Возможными симптомами считаются синяки или небольшие красно-синюшные пятна", - говорит онколог.2. Частые носовые кровотеченияЛейкемия вызывает повышенную склонность к кровотечениям. Поэтому пострадавшие часто страдают от кровотечений из носа или десен.3. Слишком мало кровиАнемия типична для лейкемии и приводит к усталости, истощению и плохой работоспособности."Кожа больных часто заметно бледнеет".4. Частые болезниУ больных лейкемией часто наблюдаются инфекции и лихорадка.5. Головокружение и головные болиГоловные боли и приступы головокружения также являются частыми симптомами лейкемии.6. Набухают лимфатические узлыУвеличение лимфатических узлов на шее является типичным признаком лейкемии."Набухание лимфатических узлов под мышкой или в паху также может быть признаком".7. Отсутствие аппетита и потеря весаПострадавшие часто страдают от отсутствия аппетита и, как следствие, от потери веса.8. Острый и хронический лейкозРазница между этими двумя типами."При остром лейкозе симптомы и симптомы появляются внезапно. Заболевание здесь развивается в течение нескольких дней или недель. Прогрессирование хронического лейкоза происходит медленнее. Поэтому он часто остается незамеченным в течение многих лет", - объясняет Воробьев.Что вызывает лейкемию?Хотя точные причины лейкемии неясны, известно, что некоторые факторы повышают риск заболевания лейкемией.Некоторые из этих «факторов риска»:контакт с сильным излучениемвоздействие некоторых химических веществ, таких как бензолнекоторые вирусные инфекциианомальные генывозрастсемейный анамнез лейкемии

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