Ученые назвали стабилизирующую уровень сахара в крови диету

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что диета с пониженным содержанием углеводов стабилизирует уровень сахара в крови.По мнению ученых, самый оптимальный вариант для стабилизации уровня сахара в крови — это кето-диета, предполагающая преобладание белка и полезных жиров в рационе. Основными продуктами в таком питании являются яйца, рыба, яйца, мясо и творог.Чтобы добиться положительных результатов, необходимо придерживаться диеты в течение 15-32 недель.Уменьшение количества углеводов в рационе также способствует снижению веса. По словам диетолога Эмили Шапиро, после 30 лет похудеть тяжелее, так как в организме происходят изменения, замедляющие обмен веществ.

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