Ученые назвали стабилизирующую уровень сахара в крови диету
По мнению ученых, самый оптимальный вариант для стабилизации уровня сахара в крови — это кето-диета, предполагающая преобладание белка и полезных жиров в рационе. Основными продуктами в таком питании являются яйца, рыба, яйца, мясо и творог.
Чтобы добиться положительных результатов, необходимо придерживаться диеты в течение 15-32 недель.
Уменьшение количества углеводов в рационе также способствует снижению веса. По словам диетолога Эмили Шапиро, после 30 лет похудеть тяжелее, так как в организме происходят изменения, замедляющие обмен веществ.
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