Nature Metabolism: ученые из Испании признали витамин В12 ключевым для регенерации тканей

Ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне (IRB Barcelona) объявили о важной роли витамина В12 в процессе регенерации тканей на основе своего недавнего исследования. Их открытия, опубликованные в журнале Nature Metabolism, предполагают потенциальное значение этого витамина для лечения болезней кишечника и общей поддержки тканевой регенерации.Исследователи сконцентрировались на процессе репрограммирования клеток, который играет ключевую роль в восстановлении тканей. Используя модель на грызунах, они обнаружили, что ранние этапы восстановления требуют значительного количества витамина В12. Дефицит этого витамина замедляет и ухудшает процесс клеточного репрограммирования, что затрудняет регенерацию тканей.Применительно к клеточной модели язвенного колита ученые также обнаружили, что клетки кишечника, ответственные за инициирование восстановления, эффективнее регенерируются при дополнительном введении витамина В12."Эти результаты могут иметь значительное значение для понимания процессов регенерации тканей и лечения болезней кишечника", — отметили ученые. Они также подчеркнули потенциальную пользу принятия витамина В12 в качестве добавки для людей, страдающих болезнями кишечника, с целью поддержки процессов регенерации тканей.Хотя дополнительные исследования необходимы для более глубокого понимания механизмов воздействия витамина В12 на регенерацию тканей, эти новые выводы представляют собой важный шаг в направлении разработки новых подходов к лечению болезней, связанных с нарушениями регенеративных процессов.Это открытие подчеркивает значимость питания и влияния витаминов на клеточные процессы, призывая к дальнейшим исследованиям и возможным новым методам лечения.Учёные предупреждают, что экспериментальные данные на животных могут не полностью отражать реакцию человеческого организма. Перед принятием каких-либо дополнений или изменений в диете важно проконсультироваться с медицинским специалистом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки