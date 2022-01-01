Врач предупреждает о симптомах дефицита витамина B6, о которых «мало кто знает»

От выпадения волос до воспалений — врач выделил 11 тревожных признаков дефицита витамина B6, о которых вы никогда раньше не слышали.Витамин B6 — водорастворимый витамин, участвующий во многих функциях организма, в том числе в укреплении здоровья мозга и улучшении настроения.К сожалению, ваш организм не может производить достаточно витамина B6, поэтому вы должны получать это питательное вещество из продуктов питания или добавок.Поскольку дефицит витамина B6 может привести к целому ряду проблем со здоровьем, осведомленность о симптомах имеет первостепенное значение. Возможно, вы слышали о таких признаках, как сыпь вокруг носа, трещины или сыпь вокруг рта, анемия или онемение рук и ног.Хотя все это считается явными признаками дефицита витамина B6, доктор выделил менее известные симптомы, на которые следует обратить внимание.«Симптомы, о которых мало кто знает и которые связаны с дефицитом B6 могут быть разнообразны», - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.1. ВоспалениеВрач объяснил, что воспаление, особенно кишечника, может быть одним из тревожных признаков.2. Неспособность контролировать полиненасыщенные жирные кислотыДоктор Берг рассказал, что водорастворимый витамин помогает контролировать полиненасыщенные жирные кислоты, включая кукурузное, соевое, рапсовое или хлопковое масло. Он добавил, что если вы не сможете их усвоить, это может привести к сыпи.3. Дефицит нейромедиаторовВитамин B6 участвует в выработке нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин.«Таким образом, дефицит может повлиять на ваше настроение, на зависимость, на общее состояние нервной коммуникации», - объясняет врач-нутрициолог.4. Невозможность конвертировать АЛК в ДГКВрач объяснил, что без витамина B6 вы не сможете преобразовать альфа-липоевую кислоту (АЛК), содержащуюся в грецких орехах ,в докозагексаеновую кислоту (ДГК), что может привести к усилению воспаления.5. Усвоение селена не работаетВитамин B6 необходим для работы селена, который участвует во многих процессах в организме."Следовательно, дефицит B6 может привести ко всем видам других недостатков, связанных с нехваткой селена".6. Невозможно преобразовать триптофан в ниацинЕсли ваше тело не может преобразовать триптофан в ниацин, это может быть еще одним признаком того, что у вас дефицит B6.7. Выпадение волосПо словам эксперта, еще одним тревожным сигналом, который может возникнуть в результате дефицита витамина B6, является выпадение волос.8. Более высокий риск судорогВрач также отметил, что недостаток витамина B6 может быть связан с судорогами.«Если вы знаете кого-нибудь, у кого судороги, вам следует убедиться, что он потребляет достаточно витамина B6», — сказал он.9. Высокий уровень гомоцистеина"B6 также снижает уровень гомоцистеина, а высокий уровень может «негативным образом» повлиять на ваше сердце".11. Повышенный риск заражения кишечными патогенамиПоследним, менее известным признаком могут быть проблемы с кишечными патогенами, поскольку витамин B6 помогает регулировать или подавлять эти надоедливые микроорганизмы.

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