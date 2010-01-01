Бодрость в банке: почему энергетики не так безобидны, как кажутся

Многие из нас до сих пор помнят слоган из телевизора: «Red Bull окрыляет». И ведь правда, энергетики часто помогают подготовиться к важному экзамену, успеть сдать проект к дедлайну, да и просто взбодриться.Сладкий газированный напиток усиливает концентрацию и не даёт заснуть в самый ответственный момент. Вот только расплачиваться за это приходится здоровьем.Из чего делают энергетикиЭнергетики — это тонизирующие напитки. Обычно в них добавляют сахар, кофеин и легальные стимулирующие вещества:Гуарану. Это растение использовали как бодрящий стимулятор коренные народы Бразилии. В его семенах больше кофеина, чем в кофейных зёрнах.Таурин. Аминокислота, которая содержится в большинстве клеток организма и помогает вырабатывать энергию.L-карнитин. Ещё одна аминокислота. Организм синтезирует её сам. Но её также можно получать с едой (особенно с продуктами животного происхождения) и принимать в виде добавок. L-карнитин тоже вырабатывает энергию: он превращает в неё жирные кислоты.Первые энергетические напитки появились в Европе и Азии в 1960-е годы. По некоторым данным, в США это произошло ещё раньше — чуть ли не в 1949-м, когда на рынке появился напиток Dr. Enuf. Но по-настоящему популярными энергетики стали уже в конце 80-х и в 90-х. Когда сначала в Австрии, а затем и в США стали продавать Red Bull.Какие энергетики бываютАлкогольные и безалкогольныеГлобально все энергетики можно разделить на эти две категории. Первые встречаются реже. В России, например, их полностью запретили в 2018 году. А в США — на восемь лет раньше. Главная причина — вредное сочетание алкоголя с кофеином. Энергетики тонизируют и тем самым маскируют симптомы опьянения. Человеку кажется, что раз он бодр, значит ещё относительно трезв. Из-за такого эффекта он выпивает больше, чем мог бы. А зрение и моторика всё равно нарушаются. Это нередко приводило к несчастным случаям. В 2010 году в США, например, 15-летний подросток выпил две банки алкоэнергетиков подряд. У него начались симптомы паранойи, юноша выбежал на проезжую часть, где его сбил внедорожник.С сахаром и без сахараВ обычные энергетики добавляют глюкозу или глюкозный сироп. Сегодня многие производители энергетиков заменяют сахар в напитках подсластителями (например, сукралозой). Такие «диетические» энергетики можно узнать по надписям Zero и Sugar Free на этикетке.Energy drinks и Energy shotsЭти два типа различаются размером и концентрацией. Energy drinks — привычные энергетики в банках 0,24 и 0,5 литра. Energy shots — концентрированные мини-энергетики в бутылочках объёмом 50 миллилитров. Такие влезут в маленькую сумку или карман, их проще взять с собой и выпить на бегу.Чем энергетики вредныВ первую очередь вопросы вызывает состав. Добавки-стимуляторы пока изучены недостаточно. Нельзя точно сказать, как именно они влияют на здоровье, особенно в сочетании с чистым кофеином. При этом известно, что гуарана, например, повышает общее содержание кофеина в напитке. Но на банках часто не указывают, сколько кофеина в ней самой. Всё потому, что гуарану считают просто растительной добавкой.C энергетиками часто перебарщивают. Они довольно вкусные, недорогие и доступные. Их продают в клубах, на музыкальных фестивалях, в продуктовом магазине и на заправках. Как и кофе, они могут вызвать зависимость. Поначалу их эффект ярче, но со временем организм к нему привыкает. И чтобы не спать ночью, уже нужны две банки вместо одной.Но это не единственные недостатки энергетиков.Могут вызвать передозировку кофеинаС этим связывают основной вред энергетиков. Американская санитарная организация FDA советует взрослым здоровым людям не больше 400 миллиграммов кофеина в день. Для сравнения: в средней чашке кофе от 80 до 100 миллиграммов. В банке колы — 34. При этом желательно, чтобы разовая доза не превышала 200 миллиграммов. Выпить дневную норму залпом или за короткий промежуток времени — плохая идея. В 2017 году в США так погиб 16-летний подросток. В течение 40 минут он выпил латте и два энергетика. Такое сочетание спровоцировало сердечную аритмию.В маленькой (250 миллилитров) банке энергетика Red Bull, согласно составу, 80 миллиграммов кофеина. В такой же банке Adrenaline Rush — 75 миллиграммов. А вот в полулитровой банке Monster Energy уже 160 миллиграммов. Есть и более ядрёные варианты. Например, в банке американского энергетика BANG сразу 300 миллиграммов кофеина. Если выпить одну такую и добавить чашку американо, кофеина станет уже слишком много. Когда такое случается, возникают головная боль, бессонница, нервозность. Сердце бьётся слишком часто, а руки трясутся.Содержат много сахараСахар — привычный для организма источник энергии. Сахара бывают простые и сложные. Если регулярно перебарщивать с первыми (например, глюкозой и фруктозой), развиваются ожирение и инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность, в свою очередь, может привести к диабету и заболеваниям сердца.В среднем энергетике около 40 граммов сахара (9,6 чайной ложки). А в день рекомендуют съедать до 50 граммов максимум (12 чайных ложек, а иногда ещё меньше). При этом считается не только сахар из сахарницы, но и тот, что прячется в продуктах: соусах, хлопьях и йогуртах. Потратить почти всю дневную норму сахара на энергетик очень легко.Энергетики на подсластителях и сахарозаменителях тоже не так просты. С одной стороны, в них меньше или совсем нет калорий. С другой — могут быть побочные эффекты. Например, в 2023 году подразделение ВОЗ признало подсластитель аспартам «возможным канцерогеном». Другой популярный подсластитель — сукралоза — тоже вызывает споры. Одни исследователи считают, что он не повышает уровень сахара и инсулина в крови. Другие — что такой риск есть. По словам третьих, сукралоза даже может повредить ДНК.Нарушают работу сердцаПо словам кардиологов, больше всего энергетики вредят сердцу. Большие дозы кофеина нарушают его работу, повышают давление и приводят к аритмии — нерегулярному сердцебиению. Причём даже у молодых и в целом здоровых людей. Среди других возможных исходов — спазм коронарных сосудов, инфаркт миокарда, остановка сердца и внезапная смерть.В 2023 году итальянские учёные отметили, что пить энергетики опаснее тем, у кого уже диагностированы проблемы с сердцем (например, наследственные). Бывает и так, что из-за энергетиков люди узнают про свои сердечные заболевания, хотя раньше о них не подозревали.Расшатывают нервную системуЭнергетики влияют на центральную нервную систему. В этом винят опять же кофеин. Интоксикацию кофеином можно получить даже от 200 миллиграммов. Её симптомы — тревожность, бессонница и неусидчивость. Плюс от избытка кофеина болит голова. А иногда даже возникают галлюцинации и судороги (причём как у людей с эпилепсией, так и без неё). Возможная причина галлюцинаций — гормон кортизол, количество которого повышается из-за кофеина. В организме он отвечает за реакцию на стресс.В 2016 году в издании Journal of Caffeine Research опубликовали обзор статей о том, как энергетики влияют на психическое здоровье. Авторы обзора заключили: в целом от энергетиков сильного вреда нет. Но у тех, кто их пьёт постоянно, развиваются стресс, тревога и депрессия.Могут обезводить и навредить поджелудочной железеЛюбители энергетиков могут столкнуться со слабительным и мочегонным эффектом. Что, в свою очередь, обезвоживает организм: он теряет больше жидкости, чем получает. Такое состояние опасно: из-за него могут отказать почки и начаться судороги. Поэтому пить по несколько банок энергетиков в день — плохая идея. Как и выпивать бодрящую газировку перед тренировкой. Занятия спортом уже обезвоживают организм, энергетик только усугубит состояние.У некоторых чрезмерных любителей энергетиков появляются желтуха и боли в животе, а в крови подскакивает уровень печёночных ферментов. В 2022 году американские учёные описали случай: в больницу обратился относительно здоровый молодой мужчина с симптомами острого панкреатита. Он не пил алкоголь и не принимал наркотики, зато ежедневно выпивал по 5–6 банок энергетиков. При повторных наблюдениях пациент рассказал, что завязал с вредной привычкой. Приступы больше не повторялись.Кому советуют сильно ограничить или вообще не пить энергетикиДетям и подросткамИнгредиенты энергетиков влияют на них сильнее, чем на взрослых. Это объясняют меньшим размером тела и процессом развития нервной системы. Кроме того, кофеин может навредить развитию неврологической и сердечно-сосудистой системы.Исследования указывают, что даже 100–400 миллиграммов кофеина делают детей и подростков нервными и непоседливыми. По данным Американской академии детской и подростковой психиатрии, доказанной безопасной дозы кофеина для детей вообще не существует. Современные рекомендации основаны на данных 1940-х годов. В то время педиатры советовали детям от 12 до 18 лет не больше 100 миллиграммов в день.Сегодня Американская академия педиатрии считает энергетики вредными для детей и рекомендует от них отказаться. Похожей позиции придерживается Минздрав России. Один из аргументов — напитки с кофеином могут нарушить режим сна.Беременным женщинамНа поздних сроках беременности кофеин выводится из организма намного медленнее. Поэтому для беременных норма разрешённого кофеина ниже. ВОЗ рекомендует ограничить его до 300 миллиграммов в сутки. А Национальная служба здравоохранения Англии советует опустить планку ещё ниже — до 200 миллиграммов.Другая причина опасений связана с плодом. Считается, что кофеин проникает через плаценту, а младенцы плохо усваивают его до трёх месяцев. По некоторым данным, передозировка кофеином во время беременности может привести к мертворождению. ВОЗ также упоминает преждевременные роды, хотя исследования предыдущих лет не выявили такой связи. Но в 2021 году американские учёные обнаружили другую интересную закономерность. У женщин, которые пили кофе во время беременности, рождались дети с меньшим весом. Причём количество кофе было даже ниже рекомендуемой нормы — около двух чашек. Эффект объяснили тем, что кофеин сужает кровеносные сосуды в матке и плаценте. Из-за этого кровоснабжение плода ухудшается, а рост замедляется.Как пить энергетики, чтобы не навредить себеНе мешайте энергетики с алкоголемЭто всегда плохая идея. Во-первых, такая комбинация вредит сердцу. Во-вторых, легче перепить. В-третьих, согласно исследованиям, люди, которые смешивают кофеин и алкоголь, чаще рискуют. Например, занимаются незащищённым сексом и садятся за руль нетрезвыми.Не заменяйте энергетиками сонГазировка с кофеином поможет взбодриться и не спать перед важным зачётом. Но одно дело, если это разовая акция и совсем другое — если привычка. Полноценный сон важен для здоровья и внешнего вида. Во время него организм восстанавливается. Регулярные бессонные ночи в обнимку с энергетиками могут подорвать здоровье. Кроме того, недосып может ухудшить работоспособность. А ещё доказано, что перед экзаменом лучше выспаться, чем зубрить предмет до утра. Тогда плюсов вообще не остаётся.Учтите свои заболеванияЕсли у вас и так проблемы с поджелудочной, кишечником, сердцем или сном, от энергетиков безопаснее отказаться.Не пейте энергетики вместо водыВода нужна организму для нормальной работы. Когда её слишком мало, портится пищеварение и снижается выносливость. В энергетиках вода, конечно, есть. Иногда даже до 89%. В energy shots меньше, потому что они сами обычно маленькие и очень кофеинизированные. Тем не менее вместе с водой вы получаете сахар и кофеин, что может не самым лучшим образом отразиться на здоровье. В любом случае чистая вода — лучший выбор.Помните о дневной норме кофеинаЭтот совет особенно актуален для беременных и несовершеннолетних. Кофеин, как и добавленный сахар, коварен. Он попадает в организм не только из чашки эспрессо. Кофеин есть в чае (и в чёрном, и в зелёном), шоколаде и какао, газировке, пищевых добавках. Важно учитывать весь. Поэтому лучше выбирать энергетики, где указывают общее содержание кофеина, в том числе из той же гуараны. И уж точно не выпивать несколько банок за один день.

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