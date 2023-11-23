Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге
В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.
«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал».
Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.
Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.
«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».
Другие возможные симптомы мозговой патологии:
Боль в зоне затылка.
Нарушение зрения.
Позывы к рвоте, не дающей облегчения.
Судороги.
Высокая температура.
Отек лица.
Нарушенный баланс, координация тела.
Потеря чувствительности в конечностях.
Медик подчеркнула, что возникший тромб важно своевременно диагностировать и лечить. В большинстве случаев используется неинвазивная терапия с помощью лекарств, гораздо реже назначается хирургическое вмешательство.
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