Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге

Врач-флеболог Людмила Лапа: тромбообразование может возникать как осложнение перенесенной инфекции.В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал».Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».Другие возможные симптомы мозговой патологии:Боль в зоне затылка.Нарушение зрения.Позывы к рвоте, не дающей облегчения.Судороги.Высокая температура.Отек лица.Нарушенный баланс, координация тела.Потеря чувствительности в конечностях.Медик подчеркнула, что возникший тромб важно своевременно диагностировать и лечить. В большинстве случаев используется неинвазивная терапия с помощью лекарств, гораздо реже назначается хирургическое вмешательство.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки