Врач Лапа: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге

Врач-флеболог Людмила Лапа: тромбообразование может возникать как осложнение перенесенной инфекции.

В сезон инфекционных заболеваний многие люди рискуют подвергнуться тромбозу, который иногда развивается в виде осложнения таких недугов. В частности, последствием перенесенного COVID-19 (обычно протекающего тяжело или в форме средней тяжести) может стать тромб в головном мозге, – об этом предупредила флеболог Людмила Лапа.

«Тромб закупоривает сосуд в головном мозге, который питает его. Кровь перестает поступать, в результате чего этот участок органа погибает и у пациента может возникнуть инсульт», - передал слова врача «Пятый канал».

Лапа уточнила, что такая подверженность тромбообразованию в результате перенесенных инфекций в первую очередь бывает свойственна людям, изначально имеющим проблемы с сосудами.

Говоря о признаках, по которым можно узнать опасное нарушение, врач заметила: невозможность сказать что-то внятное может указывать на тромб в мозге и на начало инсульта.

«Пациент не может сказать ни одного внятного слова».

Другие возможные симптомы мозговой патологии:

Боль в зоне затылка.
Нарушение зрения.
Позывы к рвоте, не дающей облегчения.
Судороги.
Высокая температура.
Отек лица.
Нарушенный баланс, координация тела.
Потеря чувствительности в конечностях.

Медик подчеркнула, что возникший тромб важно своевременно диагностировать и лечить. В большинстве случаев используется неинвазивная терапия с помощью лекарств, гораздо реже назначается хирургическое вмешательство.

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