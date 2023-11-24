Когда кожа стоп становится чрезмерно сухой, это может говорить о дефиците некоторых веществ, констатировала дерматовенеролог Елена Юцмюц.Врач Юцмюц назвала повышенную сухость кожи стоп одним из признаков дефицита йода.«У нас эндемичная зона по недостатку йода. Первое, что мы видим, гипоксию – то есть нарушение кровоснабжения тканей стоп», - поделилась медик.Юцмюц добавила, что люди, у которых имеется дефицит йода, могут замечать в холода, что кожа на ногах сохнет сильнее и в большей степени становится подвержена трещинам.Специалистка посоветовала использовать йодсодержащую соль. Она подчеркнула, что самостоятельное применение препаратов йода недопустимо, они должны назначаться врачом.Кроме того, дополнила эксперт, повышенная сухость кожи может быть одним из признаков дефицита витамина А, который может возникать из-за несбалансированного питания или из-за неспособности организма усваивать этот витамин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки