Как понять, что сахар повышен без анализа крови: объясняет врач

Безусловно, лучший способ удостовериться, что с вами все в порядке — сходить к врачу и пройти обследование. Однако есть признаки, которые указывают, что визит к специалисту откладывать больше нельзя.Вы наверняка знаете о том, что высокий уровень сахара в крови в классическом понимании этого слова «не болит» — зато вполне может убить вас в перспективе. Дело может дойти до сахарного диабета и всех связанных с ним неприятных последствий.Как вообще развивается болезнь? Почему ее обязательно нужно лечить — хоть избавиться от диабета полностью невозможно? Как понять, что сахар повышен без анализа? И какие симптомы присущи разным видам диабета? На эти вопросы отвечает доктор медицинских наук, главврач больницы им. Виноградова Ольга Шарапова.Первый, второй и другиеСотни миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом. И хотя по современным представлениям сахарный диабет — это не одно конкретное заболевание, а целый ряд различных по своему характеру патологий, у них есть одна общая проблема — высокий уровень сахара в крови. А вот причины повышения сахара — совсем разные.Так, сахарный диабет 1-го типа считается аутоиммунным заболеванием. Чаще возникает в более молодом возрасте, у детей и подростков, характеризуется гибелью клеток, вырабатывающих инсулин, что приводит к его абсолютной недостаточности и повышению уровня глюкозы в крови. Встречается сахарный диабет первого типа гораздо реже, чем второго.Сахарный диабет 2-го типа развивается, как правило, у людей среднего и пожилого возраста, хотя встречается и у молодых, и у подростков. Чаще всего заболевание возникает на фоне избыточной массы тела.Для второго типа сахарного диабета характерно не только нарушение процессов выработки инсулина, но и поломка механизмов действия инсулина в организме. То есть инсулин не только плохо вырабатывается, но и плохо работает.Кроме сахарного диабета первого и второго типа существует еще ряд заболеваний, для которых характерно повышение сахара в крови, например, латентный аутоиммунный диабет взрослых, панкреатогенный сахарный диабет.Какой бы диабет не был у человека, самую большую опасность представляют его осложнения. К счастью, избежать печального сценария можно с помощью своевременного лечения.Симптомы и диагностика сахарного диабетаПочему у большинства пациентов, госпитализированных в ГКБ им. В.В. Виноградова, уже есть осложнения сахарного диабета? Как правило, дебют сахарного диабета 2-го типа происходит незаметно для человека. Никакие явные симптомы не скажут о том, что уровень глюкозы в вашем организме слишком высок, пока не начнутся осложнения.Первые симптомы появляются иногда только спустя несколько лет жизни с повышенным сахаром в крови. В течение всех этих лет человек даже не подозревает о том, что он находится в большой опасности.Сахарный диабет 1-го типа характеризуется резким проявлением всех признаков. Это:Сухость во рту;Жажда;Обильное мочеиспускание;Резкое похудение без причины;Сильная слабостьКроме того, нередко первые проявления болезни сопровождается диабетическим кетоцидозом — и это осложнение требует срочной госпитализации.Чтобы не пропустить дебют сахарного диабета, человеку без жалоб на здоровье необходимо хотя бы раз в год сдавать анализ на определение уровня глюкозы в крови.Интересно, что до изобретения лабораторных методов диагностики, лекари могли поставить пациенту диагноз сахарного диабета по сладкому вкусу мочи.У современных пациентов есть возможность использовать более точный способ определить уровень сахара в крови даже в домашних условиях. Появились специальные портативные глюкометры, определяющие уровень глюкозы экспресс-методом в капле крови всего за несколько секунд.В некоторых случаях лучше не дожидаться планового визита к терапевту и пройти обследование. Например, если у вас появились такие симптомы, как слабость, сухость во рту и частые ночные позывы к мочеиспусканию. Если вы заметили сразу три признака — нужно срочно сдать анализы.Но такие симптомы возможны и при других заболеваниях. Диагноз диабет ставится пациенту на основании лабораторных данных. Если глюкоза в анализах находится в пределах нормальных значений, а диагноз сахарного диабета полностью не исключается, проводят дообследование: пероральный глюкозотолерантный тест и анализ крови на гликированный гемоглобин.Игнорировать нельзя, вылечить полностью невозможноПовышенный уровень глюкозы в крови запускает разрушительный механизм. Без терапии, слишком высокая концентрация глюкозы в крови меняет структуру белков наших органов. Страдают почки — вплоть до почечной недостаточности, происходят необратимые изменения сетчатки глаз с риском развития слепоты, изменяется состояние стенок сосудов и нервных волокон. Диабет может повредить ноги, приводя к развитию гангрены. А если диабет долго не лечить, возрастает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф.Есть и хорошие новости. У современной медицины все еще нет возможности излечить пациента от диабета, но это заболевание точно перестало быть смертельным. При помощи назначенной врачом терапии можно компенсировать практически любой диабет.При первом типе диабета пациентам всегда назначается человеческий инсулин и его синтетические аналоги. Пациентам с диабетом второго типа назначают инсулин, лекарства, снижающие уровень сахара и советуют изменить режим питания. В каждом конкретном случае врачом-эндокринологом выбираются те препараты, которые оптимально подходят для данного пациента.Однако главной залог успешного лечения диабета — активное участие самого пациента. Ведь управление диабетом подразумевает не только прием определенных препаратов, введение инсулина, но и изменение образа жизни, питания, постоянный контроль уровня сахара в крови, расчет необходимой в конкретный момент времени дозы инсулина.Сахарный диабет — серьезное заболевание, которое может привести к тяжелым последствиям. Но при условии правильного лечения, совместных усилий со стороны как врача, так и пациента, можно избежать осложнений и добиться успеха.

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