Мужчины старше 30 лет поделились секретами сжигания жира на животе

Мужчины старше 30 лет поделились на форуме Reddit секретами сжигания жира, откладывающегося в области живота.Многие комментаторы завили, что нужно жестко ограничить себя в поедании фаст-фуда, а также закусок — например, чипсов. Вместо этого они призвали покупать здоровую пищу.Эту битву можно выиграть в магазине продуктов. Не получится сорваться и наесться чипсов и жареного, если дома этого нет. А если их нет, вам нужна будет другая еда. Так я и научился готовить AuthenticDialectics пользователь RedditДругие отметили, что тем, кто хочет похудеть, нужно изменить подход и к выбору напитков.Нужно отказаться не только от алкоголя, но и от энергетиков и газированных напитков beaviscow пользователь RedditКроме того, мужчины указали на важность двигательной активности.Я прошел по Аппалачской тропе и потерял 18 килограммов, живот и бедра похудели за месяц. А ел я сколько хотел! Chance45 пользователь RedditНужно ходить и сменить диету (а еще поможет развод при несчастном браке). Я шел по своему автобусному маршруту и говорил себе, что нужно просто дойти до следующей остановки. Уставая, просто садился на автобус. Проходил все дальше, дальше и быстрее. Я весил 185 килограммов, а теперь вешу 80 Dollbeau пользователь RedditРанее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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