Просыпаюсь среди ночи с чувством голода: профессор Бузунов объяснил, о чем это может говорить

Просыпаюсь среди ночи с чувством голода: профессор Бузунов объяснил, о чем это может говоритьКак рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов, колебания уровня сахара в крови влияют на качество сна. Так, если вы замечаете, что стали просыпаться по ночам с желанием что-нибудь съесть, возможно, дело в снижении уровня сахара в крови.По словам профессора, нарушения сна при низком уровне сахара в крови, или гипогликемии, ночью чаще всего проявляются следующим образом:снятся кошмары;человек плачет или кричит во сне;сильно потеет по ночам;просыпается среди ночи с чувством голода или беспокойства;после пробуждения есть чувство раздражительности или растерянности.«Следует отметить, что гипогликемия может возникнуть как у людей с диабетом, так и без него. Поэтому при необъяснимых ночных пробуждениях, особенно сопровождающихся чувством голода, необходимо определение гликемии», — советует специалист в своем телеграм-канале.Плохой сон — фактор риска диабетаО важности сна для здоровья врачи напоминают постоянно. Поэтому, если вы недостаточно спите, регулярно не высыпаетесь или часто чувствуете себя разбитым по утрам, это тревожных знак. Чем и где это может вам аукнуться, никто не скажет: возможных последствий у хронического недосыпа слишком много. Например, может развиться сахарный диабет.Как плохой сон влияет на риск диабета, объяснил Роман Бузунов.При лишении человека сна повышается выброс кортизола, что приводит к росту уровня глюкозы в крови.Снижается чувствительность тканей к инсулину. Даже частичное лишение сна в течение одной ночи увеличивает инсулинорезистентность, что влечет повышение уровня сахара в крови.Дефицит сна запускает окислительный стресс и системное воспаление, увеличивается уровень С-реактивного белка и других маркеров воспаления. Это может усилить инсулинорезистентность и повлиять на уровень глюкозы.Верно и обратное. Высокий уровень сахара в крови мешает нормально спать. К примеру, как пояснил эксперт, одно из исследований показало, что страдающие сахарным диабетом второго типа с более высоким уровнем сахара в крови спят хуже тех, у кого лучше контролируется гликемия.Проснулся и не могу уснуть«Проснулся под утро и больше не могу уснуть, причем не важно, во сколько часов лег спать накануне». Такую жалобу нередко можно услышать от людей, которых мучит бессонница.Как ранее рассказывал Роман Бузунов, одна из частых причин ранних пробуждений с невозможностью повторного засыпания — депрессия. Ее выявляют в каждом втором случае этого вида бессонницы. Причем других симптомов расстройства может еще и не наблюдаться.О ранних пробуждениях как о характерном симптоме эндогенной депрессии говорила и Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева. По словам врача, именно в предутренние часы самый низкий уровень серотонина в организме, а при депрессии он ниже обычного минимума. Такой спад как раз и «выбрасывает» из сна, будит.

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