Невролог Акарачкова не нашла пользы глицина при хроническом стрессе, врач Алехина дала 3 доступных совета против стресса

Популярный отечественный лекарственный препарат «Глицин» (простейшая органическая алифатическая аминокислота C2H5NO2) имеет очень слабый эффект и в тяжелой стрессовой ситуации не поможет пациенту, заявила российский врач-невролог Елена Акарачкова.По словам специалиста, в состоянии хронической тревоги препарат не даст возможности мозгу справиться с напряжением. Именно, когда тревога становится хронической, глицин теряет свои нейропротективное и нейрометаболическое свойства. По мере того, как болезнь прогрессирует, он прекращает свое действие.Невролог подчеркнула, что глицин может иметь как успокаивающий, так и «стимулирующий» эффект в зависимости от принятой дозы. Самостоятельно принимать этот препарат без рекомендаций квалифицированных специалистов не рекомендуется.Стресс – это часть человеческого существования, и он может помочь вам мотивировать себя на достижение цели. Даже сильный стресс из-за серьезной болезни, потери работы, смерти члена семьи или болезненного жизненного события может быть естественной частью жизни.Врач-невролог Александра Алехина рассказала, как можно справиться со стрессом без добавок.Упражнение"Начнем с того, что физическая активность может помочь улучшить ваш сон. А лучший сон означает лучшее управление стрессом", - говорит Алехина.Врачи пока не знают точно, почему, но люди, которые больше занимаются спортом, как правило, лучше погружаются в глубокий «медленный сон», который помогает обновить мозг и тело."Просто будьте осторожны и не занимайтесь спортом перед сном, поскольку это нарушает сон некоторых людей".Упражнения также улучшают настроение. Частично причина может заключаться в том, что он стимулирует ваш организм вырабатывать ряд гормонов, таких как эндорфины и эндоканнабиноиды, которые помогают блокировать боль, улучшать сон и успокаивать вас. Некоторые из них (эндоканнабиноиды) могут быть ответственны за чувство эйфории или «эйфории бегуна», о котором некоторые люди сообщают после длительных пробежек.ДиетаПольза от употребления здоровой пищи простирается не только на вашу талию, но и на ваше психическое здоровье. Здоровая диета может уменьшить последствия стресса, укрепить иммунную систему, улучшить настроение и снизить кровяное давление. Большое количество добавленного сахара и жира может иметь противоположный эффект. А нездоровая пища может показаться еще более привлекательной, когда вы находитесь в состоянии сильного стресса."Чтобы оставаться здоровым и держать себя в форме, ищите сложные углеводы, нежирные белки и жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, мясе, яйцах и орехах".СонРаспространенным побочным эффектом стресса является то, что вам может быть трудно заснуть."Если это происходит три раза в неделю в течение как минимум 3 месяцев, у вас может возникнуть бессонница, неспособность заснуть и уснуть. Недостаток сна также может повысить уровень стресса и вызвать цикл стресса и бессонницы", - объясняет Алехина.

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