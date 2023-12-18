Эндокринолог Павлова объяснила, из-за чего появляются камни в почках

Эндокринолог Зухра Павлова в своем telegram-канале рассказала из-за чего возникают камни в почках.По словам медика, образованию камней в почках способствуют сладкие негазированные напитки (чай, кофе, соки), шпинат, щавель, злоупотребление белком и шоколадом, ягодами и фруктами, а также пивом и субпродуктами."В зависимости от того, какая природа камней, нельзя есть одно или другое", – объяснила врач.Терапевт Хухрев рассказал о симптомах наличия камней в почкахОднако сладкие напитки следует исключить из рациона в любом случае, заключила эндокринолог.

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