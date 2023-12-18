Россиянам посоветовали включать в рацион для разнообразия субпродукты, которые обеспечивают организм важными для него витаминами группы В, железом и другими необходимыми веществами.В питании необходимо поддерживать разнообразие, употребляя в пищу многочисленные, не только привычные продукты. Благодаря такому разнообразию «тренируется» кишечник, его бактериальная флора активно развивается, при этом в ней хорошо себя чувствуют полезные бактерии, обеспечивающие крепкий иммунитет. Из широкого ряда мясных продуктов крайне полезными для организма могут быть субпродукты, которые являются богатейшим источником некоторых питательных веществ. Эксперты портала отмечают, что субпродукты могут содержать больше витаминов В и железа в сравнении с мясом.«Например, говяжье сердце содержит в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина, а железа в нем больше в полтора раза. Оно поможет восстановить запасы железа – микроэлемента, который необходим организму для выработки красных кровяных телец эритроцитов».В свою очередь, куриные сердечки обеспечивают организм фосфором, калием, магнием, железом, цинком.Еще один достойный представитель субпродуктов – это печень, которая тоже насыщена железом. Но также в ней присутствует витамин В12, борец с анемией.Помимо прочего, субпродукты дают человеческому организму много белка. Специалисты обратили внимание на язык – этот продукт может быть идеальным поставщиком белка, не содержа в себе жира.Легкие – тоже полезный вид субпродукта. Нежирные, не слишком калорийные, они богаты «чистым» белком и железом, а по содержанию витаминов и микроэлементов не уступают говяжьей вырезке.Субпродукты полезны для активизации мозговой деятельности и профилактики деменции. Они являются природным источником холина – вещества, которое используется нейронами для взаимной связи. Блюда из субпродуктов рекомендуются (при отсутствии противопоказаний) людям после 60 лет.Зимой субпродукты поддерживают иммунитет. Благодаря большому количеству полезных веществ в своем составе субпродукты улучшают кровообращение и оказывают на организм антиоксидантное действие, снижающее воспаление.

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