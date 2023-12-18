Врач Летягина рассказала, какие привычки повышают риск диабета. И не в сладком дело

Сахарный диабет — это одна из серьезнейших проблем сегодняшнего времени. Но зачастую в развитии этой патологии виноваты мы сами: болезнь тесно связана с вредными привычками и образом жизни.Сахарный диабет — это не инфекция, его нельзя подхватить, если рядом чихает или кашляет другой диабетик. Это заболевание, которое связано с расстройством метаболизма и нарушением работы поджелудочной железы по синтезу гормона — инсулина.На развитие сахарного диабета одновременно влияют сразу несколько негативных факторов, но главная роль в развитии болезни — это ваши собственные действия в отношении своего же организма.Как же предупредить развитие патологии о чем стоит знать, чтобы вовремя обратить внимание на свое здоровье? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Анна Летягина, врач-эндокринолог, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Виды диабетаОн бывает разных видов, но чаще всего встречаются диабет первого или второго типа. В первом случае речь идет об абсолютной недостаточности инсулина в крови, когда клетки поджелудочной железы не вырабатывают инсулин. Происходит это на фоне особой генетической предрасположенности, которая при воздействии внешних факторов (чаще всего вирусов) приводит к изменению состояния иммунной системы организма и в дальнейшем к развитию диабета первого типа.У диабета второго типа также есть наследственная предрасположенность. Однако активируется она не сама по себе, а под влиянием неправильного питания и низкой физической активности человека. При этом типе диабета инсулина производится достаточно, но клетки организма плохо его «чувствуют», из-за чего проникновение глюкозы внутрь клеток оказывается затруднено. Виновником такого процесса выступает ожирение. Именно поэтому лишний вес — основной фактор риска развития сахарного диабета второго типа.Питание — проблема номер один«Любимые» привычки заболевания — это те, которые провоцируют ожирение. Прежде всего — несбалансированный рацион. Это не только переедание или злоупотребление высококалорийной пищей, но и несоблюдение режима питания: пропуски основных приемов пищи, слишком поздние и обильные ужины и так далее.Многие полагают, что для профилактики диабета второго типа достаточно отказаться от сладкого. Однако здесь все не так просто. Сама по себе сладкая пища хоть и повышает уровень глюкозы в крови, но в одиночку спровоцировать болезнь ей все-таки не под силу. Другое дело, что именно пристрастие к булочкам и шоколадкам для многих становится основной причиной набора лишнего веса. Так что сладкое есть можно, но умеренно и так, чтобы не превышать адекватную суточную калорийность рациона.«Справиться с тягой к сладкому отлично помогает добавление в рацион больше белковой пищи и овощей», — говорит врач.Физическая неактивностьРиски сахарного диабета второго типа идут рука об руку с гиподинамией — недостатком физической активности. Во-первых, дефицит движения наравне с питанием является основным триггером набора лишнего веса. Во-вторых, физическая нагрузка доказанно повышает чувствительность клеток к инсулину.«Важно больше двигаться, чаще ходить пешком и реже проводить выходные на диване, регулярно выполнять несложные комплексы упражнений, найти физическую активность по душе. Это необязательно должен быть тренажерный зал, кому-то могут лучше подойти танцы, бассейн или велосипед! , — объясняет Анна Летягина.Нездоровый сон и стрессыХронический стресс и частые недосыпы также могут приводить к проблемам с контролем над аппетитом и повышать риски ожирения, а вместе с ним — и сахарного диабета второго типа.«Постарайтесь наладить режим сна и отдыха, учиться контролю над уровнем стресса и негативными эмоциями», — говорит эксперт.Симптомы диабетаСахарный диабет второго типа имеет ряд характерных симптомов. К ним относят сухость кожи, жажду, обильное мочеиспускание, проблемы с заживлением ран и царапин. Однако все эти проявления становятся заметны уже тогда, когда заболевание начало прогрессировать и остановить его развитие уже сложно.«Перехватить» болезнь в зачатке поможет регулярный контроль сахара в крови. Выполнять такой анализ стоит раз в год, особенно людям с лишним весом или тем, у кого в семье уже были случаи сахарного диабета.Нормальный уровень глюкозы крови натощак — до 6,1 ммоль/л.Показатели от 6,1 до 7 ммоль/л натощак — признак преддиабета.Это то состояние, когда угроза болезни уже очевидна, но ситуацию еще можно исправить с помощью диеты или специальных лекарственных препаратов.

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