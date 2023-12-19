Врач Павлова назвала продукты, из-за которых появляются камни в почках, нефролог Чиркова рассказала как не допустить их

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам о популярных продуктах питания, которые в действительности способствуют образованию камней в почках.Негативную роль в этом вопросе играет нехватка питьевой воды в привычном рационе.«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», — объяснила Павлова.Помимо этого, влияет питание – сладкие соки, напитки. Обилие белковых продуктов, шпината и щавеля тоже будет вредно, если человек имеют предрасположенность к появлению камней в почках.Отдельное внимание необходимо уделить шоколаду, субпродуктам, пиву, фруктам. В больших количествах такая еда становится опасна для здоровья почек.«Сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», — добавила специалист, информирует «РГ».Профилактика камней в почкахКамни в почках распространены и поражают около 12% населения. Образование камней в почках обычно начинается в возрасте от 20 до 30 лет, и проблема может продолжаться годами."Многие факторы могут увеличить риск образования камней, в том числе семейный анамнез, такие факторы здоровья, как диабет, пищевые привычки или недостаток в моче веществ, предотвращающих слипание кристаллов", - говорит врач-нефролог Чиркова Гульнара специально для МедикФорум.Профилактика камней в почкахПочти у 50% людей, у которых развились камни в почках, через 10 лет появится еще один камень, если они не предпримут меры для предотвращения рецидива. Обычно это включает в себя сочетание изменения образа жизни и приема лекарств.Изменения образа жизниПейте воду в течение дня"Людям с камнями в почках в анамнезе следует пить достаточно жидкости, чтобы выделять около 80 унций или 2,5 литров мочи каждый день. Это наиболее эффективная терапия для предотвращения образования камней в почках в будущем".Ваш лечащий врач может попросить вас измерить объем мочи, чтобы убедиться, что вы пьете достаточно воды.Ешьте меньше продуктов, богатых оксалатамиПереход на диету с низким содержанием оксалатов может снизить риск образования камней из оксалата кальция. Продукты с самым высоким содержанием оксалатов включают шпинат, ревень, печеный картофель, чечевицу, фасоль, отруби, крупу и миндаль.Большое количество соли и животного белка в вашем рационе также может увеличить риск образования камней в почках. Диета с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия, содержащегося во многих фруктах и овощах, может снизить риск образования камней.Продолжайте есть продукты, богатые кальцием, но будьте осторожны с добавками кальцияКальций в пище действительно может снизить риск образования камней в почках. Продолжайте есть продукты, богатые кальцием, если ваш лечащий врач не порекомендует иное."Однако прежде чем принимать добавки кальция, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, поскольку они могут быть связаны с повышенным риском образования камней в почках".Примите меры по снижению инфекций мочевыводящих путейНекоторые люди более восприимчивы к развитию рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. Меньшее количество инфекций может снизить риск развития струвитных камней.

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