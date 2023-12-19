Врач Павлова назвала продукты, из-за которых появляются камни в почках, нефролог Чиркова рассказала как не допустить их
Негативную роль в этом вопросе играет нехватка питьевой воды в привычном рационе.
«Чем меньше пьем воды, тем кислее моча, тем легче образуются камни», — объяснила Павлова.
Помимо этого, влияет питание – сладкие соки, напитки. Обилие белковых продуктов, шпината и щавеля тоже будет вредно, если человек имеют предрасположенность к появлению камней в почках.
Отдельное внимание необходимо уделить шоколаду, субпродуктам, пиву, фруктам. В больших количествах такая еда становится опасна для здоровья почек.
«Сладкие напитки стоит исключить из рациона в любом случае», — добавила специалист, информирует «РГ».
Профилактика камней в почках
Камни в почках распространены и поражают около 12% населения. Образование камней в почках обычно начинается в возрасте от 20 до 30 лет, и проблема может продолжаться годами.
"Многие факторы могут увеличить риск образования камней, в том числе семейный анамнез, такие факторы здоровья, как диабет, пищевые привычки или недостаток в моче веществ, предотвращающих слипание кристаллов", - говорит врач-нефролог Чиркова Гульнара специально для МедикФорум.
Профилактика камней в почках
Почти у 50% людей, у которых развились камни в почках, через 10 лет появится еще один камень, если они не предпримут меры для предотвращения рецидива. Обычно это включает в себя сочетание изменения образа жизни и приема лекарств.
Изменения образа жизни
Пейте воду в течение дня
"Людям с камнями в почках в анамнезе следует пить достаточно жидкости, чтобы выделять около 80 унций или 2,5 литров мочи каждый день. Это наиболее эффективная терапия для предотвращения образования камней в почках в будущем".
Ваш лечащий врач может попросить вас измерить объем мочи, чтобы убедиться, что вы пьете достаточно воды.
Ешьте меньше продуктов, богатых оксалатами
Переход на диету с низким содержанием оксалатов может снизить риск образования камней из оксалата кальция. Продукты с самым высоким содержанием оксалатов включают шпинат, ревень, печеный картофель, чечевицу, фасоль, отруби, крупу и миндаль.
Большое количество соли и животного белка в вашем рационе также может увеличить риск образования камней в почках. Диета с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия, содержащегося во многих фруктах и овощах, может снизить риск образования камней.
Продолжайте есть продукты, богатые кальцием, но будьте осторожны с добавками кальция
Кальций в пище действительно может снизить риск образования камней в почках. Продолжайте есть продукты, богатые кальцием, если ваш лечащий врач не порекомендует иное.
"Однако прежде чем принимать добавки кальция, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, поскольку они могут быть связаны с повышенным риском образования камней в почках".
Примите меры по снижению инфекций мочевыводящих путей
Некоторые люди более восприимчивы к развитию рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. Меньшее количество инфекций может снизить риск развития струвитных камней.
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