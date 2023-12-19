Посмотрите на лицо и ноги: 5 признаков атеросклероза, которые видны невооруженным глазом

Атеросклероз называют одним из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Чтобы заподозрить, что в сосудах уже начали образовываться опасные бляшки, достаточно иногда просто повнимательнее смотреть на себя в зеркало.Высокий уровень холестерина в крови и, как следствие, развитие атеросклероза происходит незаметно. Человек может узнать о них, когда уже будет на грани сосудистой катастрофы, и то если повезет и дело не дойдет до летального исхода. Поэтому врачи напоминают о необходимости регулярно проходить чекапы и сдавать анализы, которые могут на ранней стадии показать проблему с холестерином и сосудами.Однако иногда диагноз может быть, что называется, налицо. Есть внешние признаки, которые могут сигналить о том, что атеросклероз потихоньку уже разрушает ваши сосуды.Врач-кардиолог Марат Валеев в своем телеграм-канале перечислил пять признаков атеросклероза, которые можно увидеть по лицу и телу.1. КсантомыЭто желтоватые бляшки или узелки на коже. Они могут быть как плоскими, так и выступающими над поверхностью кожи. Их размер варьируется от нескольких миллиметров до 5 сантиметров. Бывают разных типов: туберозные, сухожильные, в виде бугорков. Обнаружить их можно в принципе где угодно: в местах крепления сухожилий к костям в области ахиллового сухожилия, на локтях, кистях, в складках на ладонях, теле и ягодицах.Наиболее частым вариантом ксантом считаются ксантелазмы. Это жировики на коже век, которые встречаются в любом возрасте, но чаще у людей старше 50 лет.2. Полысевшие ногиОсобенно обратите внимание на полысевшие тыльные поверхности стоп — это признак атеросклероза ног. Как объясняет врач, если в мелких сосудах образуются бляшки, ухудшается кровоснабжение волосяных луковиц, в итоге они погибают, а волосы выпадают.Еще одним верным признаком атеросклероза сосудов ног может быть отсутствие пульсации на артерии, расположенной на тыльной поверхности стопы между первым и вторым пальцами. Чтобы почувствовать, есть она у вас или нет, надо легко надавливать на эту артерию и отпускать.3. Снижение или отсутствие пульсации в сонной артерииЭто может говорить о наличии холестериновых бляшек, которые сужают просвет крупных сосудов.4. Старческая дуга в глазуТак называют липоидную дугу роговицы глаза. Она связана с нарушением липидного обмена и проявляется в виде сероватых полукруглых отложений на периферии роговицы. Чаще всего встречается у людей после 50 лет.5. Складка на мочке ухаДиагональная складка на мочке уха может быть как поверхностной, так и глубокой. Может быть одна, а может быть несколько. Но в любом случае, по словам кардиолога, по этому симптому можно заподозрить коронарный атеросклероз — образование бляшек в сосудах сердца.Как отмечает специалист, стоит помнить, что если есть бляшки в одних сосудах, то велика вероятность, что они также есть и в других.Кстати, о такой диагональной морщинке на мочке уха, которую еще называют признаком Франка, недавно говорила врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина. По словам эксперта, это один из признаков высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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