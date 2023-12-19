Стоматолог Дахкильгов предупредил о вреде цитрусовых для здоровья зубов
Дахкильгов предупредил, что при употреблении в большом количестве цитрусовых фруктов и любых свежевыжатых соков содержащиеся в них кислоты будут разрушать зубную эмаль. Однако вместе с тем врач пояснил, что в умеренных количествах цитрусовые полезны для десен за счет содержания в них витамина С.
Также врач отметил, что кофе, какао, шоколад, фрукты и ягоды окрашивают эмаль, орехи могут поспособствовать разрушению зуба или откалыванию от него кусочков. При этом злоупотреблять слишком мягкой пищей тоже не стоит, так как она прилипает к зубам и остается в межзубных промежутках, в результате во рту создается благоприятная среда для бактерий.
Помимо этого, Дахкильгов предупредил о негативном влиянии на зубы избыточного потребления сахара и соли, а также отдельно подчеркнул, что разрушительным для эмали является алкоголь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий