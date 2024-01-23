Эксперт рассказала, какие факторы влияют на качество сна
Эксперт советует обратить внимание на так называемую гигиену сна, которая включает в себя:
подъем и укладывание в одно и то же время;
соблюдение ежедневных ритуалов перед сном (душ, чистка зубов);
отказ от использования различного рода электронных устройств в кровати;
использование приглушенного света в спальне.
Следование этим правилам благотворно влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Однако в более тяжелых случаях стоит обратиться к неврологу, сомнологу или терапевту, чтобы разобраться в причинах возникновения проблем со сном.
Так, одним из возможных факторов могут быть гормональные нарушения.
«По разным причинам гипофиз – небольшая железа в головном мозге, щитовидная железа или надпочечники могут начать работать некорректно, вырабатывая меньше или больше гормонов, чем необходимо. Одно из следствий гормонального дисбаланса – нарушение сна», – уточнила Малиновская, добавив, что проверить уровень гормонов можно, сдав кровь.
Специалист также отметила, что не стоит игнорировать проблемы со сном, которые длятся несколько недель или месяцев. Лучше потратить время на поход к врачу, выяснение причин и необходимое лечение. Ведь нормализация сна не только улучшит качество жизни, но и снизит риск возникновения множества других проблем со здоровьем.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий