Эксперт рассказала, какие факторы влияют на качество сна

Бессонница, некачественный сон, тяжелое засыпание и частые просыпаниями ночью не только мешают восстанавливаться организму, но и могут причинить серьезный вред здоровью. Проблемы со сном провоцируют обострение хронических заболеваний, а также развитие ментальных расстройств и ожирение. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.Эксперт советует обратить внимание на так называемую гигиену сна, которая включает в себя:подъем и укладывание в одно и то же время;соблюдение ежедневных ритуалов перед сном (душ, чистка зубов);отказ от использования различного рода электронных устройств в кровати;использование приглушенного света в спальне.Следование этим правилам благотворно влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Однако в более тяжелых случаях стоит обратиться к неврологу, сомнологу или терапевту, чтобы разобраться в причинах возникновения проблем со сном.Так, одним из возможных факторов могут быть гормональные нарушения.«По разным причинам гипофиз – небольшая железа в головном мозге, щитовидная железа или надпочечники могут начать работать некорректно, вырабатывая меньше или больше гормонов, чем необходимо. Одно из следствий гормонального дисбаланса – нарушение сна», – уточнила Малиновская, добавив, что проверить уровень гормонов можно, сдав кровь.Специалист также отметила, что не стоит игнорировать проблемы со сном, которые длятся несколько недель или месяцев. Лучше потратить время на поход к врачу, выяснение причин и необходимое лечение. Ведь нормализация сна не только улучшит качество жизни, но и снизит риск возникновения множества других проблем со здоровьем.

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