Стоматолог поделилась советами по выбору зубной щетки

Зубная щетка — важный инструмент для чистки зубов, и к ее выбору нужно относиться основательно. О том, какую щетку лучше выбрать для чистки зубов и полости рта, рассказала стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Виктория Мордвинцева.По мнению стоматолога, для ежедневной чистки подойдет электромеханическая зубная щетка.«Эти щетки работают за счет вращающихся и пульсирующих движений. Это помогает эффективно разрушать и удалять зубной налет», — рассказала Мордвинцева.Особенно эффективна такая щетка, по мнению врача, для людей, у которых нет проблем с чувствительностью зубов и эмали.А для людей, которые часто повреждают ткани внутри полости рта, а также носителям брекетов и имплантов специалист рекомендовала ультразвуковые щетки.«Эти модели работают на частоте до 1,6 МГц — это 192 млн движений в минуту. Колебания не ощущаются и не слышны, зато создают мощный поток микропузырьков, который эффективно удаляет налет и бактерии даже на глубине до 5 мм под десной», — пояснила стоматолог.При этом при выборе своей зубной щетки Мордвинцева советовала обращать внимание на индивидуальный подход к зубам. Например, для людей с повышенной чувствительностью зубов нужна щетка с мягкими щетинками, а при наличии брекетов необходимы специальные насадки.

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