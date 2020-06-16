Диетолог Михаил Гинзбург назвал маркетинговым ходом весть про чудо-белок, помогающий похудеть

Новость о том, что американские ученые обнаружили способность белка BAM15 уменьшать массу жира, вызвала обширные дискуссии. Ведь это может оказаться решением проблемы лишнего веса.Напомним, ранее профессор Вебстер Сантос из Технологического университета Вирджинии со своими коллегами опубликовали результаты опытов, проведенных на грызунах. Они показали, что при введении мышам белка BAM15, те демонстрировали большее сжигание калорий, что приводило к снижению веса без физических нагрузок. Кроме того, по утверждению ученых, этот белок также действует профилактически в отношении нейродегенеративных заболеваний и старения.Однако, далеко не все специалисты считают, что это может стать панацеей от ожирения. Так, доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург, слова которого приводит Nation News, отметил, что ранее уже неоднократно сообщалось об открытии белков аналогичного действия, но в итоге они все оказывались ничем. Многочисленные ферменты, якобы расщепляющие жиры, на какое-то время оказывались в топе продаж, а потом попросту исчезали из поля зрения.Поэтому желающие похудеть должны понимать одно -лишний вес - это чаще всего просто дисбаланс потребления пищи и двигательной активности. И урегулирование этого процесса и позволит достичь желаемого веса.