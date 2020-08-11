Головокружение при резком вставании: медики предупредили об опасном заболевании

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Симптом, который нельзя игнорировать.Слабость и головокружение при попытке встать или резко изменить положение тела связали с повышенным риском развития деменции.Резкое падение систолического артериального давления при изменении положения тела определенным образом связано с нейродегенеративными процессами.Авторы статьи изучили анамнезы 2 131 человека, средний возраст которых составлял 73 года. На момент начала исследования ни у кого из них не была обнаружена деменция.Средние показатели артериального давления добровольцев измеряли в начале исследования, а затем еще через один, три и пять лет. У 15% диагностировали общую ортостатическую гипотензию, у 9% – систолическую ортостатическую гипотензию (СОГ), у еще 6% – диастолическую ортостатическую гипотензию (ДОГ).В течение следующих 12 лет участников исследования изучали на предмет развития деменции. Это заболевание развилось у 22% участников. У людей с систолической ортостатической гипотензией вероятность развития деменции была почти на 40% выше, чем у людей с другими видами гипотензии, или у тех, у кого проблемы с давлением отсутствуют.В период исследования деменция развилась у 26% испытуемых с СОГ (у 50 из 192 человек с этим диагнозом). Между тем среди других категорий только у 21% (412 из 1 939 участников исследования).Также примечательно что участники исследования, у которых показания систолического артериального давления при изменении положения тела из сидячего в стоячее менялись сильнее всего, имели наибольшую склонность к деменции.Ученые отметили, что связь между ортостатической гипотензией и деменцией заметили только у тех испытуемых, у которых наблюдалось падение систолического артериального давления. У пациентов с падением только диастолического давления или артериального давления такой связи замечено не было.Хотя исследование имеет лишь наблюдательный характер и не показывает причинно-следственных связей между СОГ и нейродегенеративными процессами, ученые считают эту работу важной.