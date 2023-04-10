Врач Агальцова: нехватка витаминов B вызывает появление многих признаков старения
Врач Агальцова напомнила, что витамины группы В являются жизненно важными элементами, получать которые для человеческого организма необходимо именно в комплексе из-за существующей взаимосвязи между этими веществами. Также медик заметила, что нехватка каждого витамина В вызывает появление определенных негативных симптомов, но в целом их дефицит, как по отдельности, так и вместе, ассоциируется с возникновением признаков старения (причем нередко преждевременного).
Врач Агальцова напомнила, что витамины группы В являются жизненно важными элементами, получать которые для человеческого организма необходимо именно в комплексе из-за существующей взаимосвязи между этими веществами. Также медик заметила, что нехватка каждого витамина В вызывает появление определенных негативных симптомов, но в целом их дефицит, как по отдельности, так и вместе, ассоциируется с возникновением признаков старения (причем нередко преждевременного).
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