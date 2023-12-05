Недостаток В12: семь психических признаков могут указывать на дефицит важного витамина
Наиболее распространённой причиной дефицита витамина B12 является злокачественная анемия, при которой иммунная система атакует здоровые клетки желудка, препятствуя усвоению витамина B12 из пищи. Заболевание также может возникнуть при веганской диете.
Семь симптомов, связанных с психическим здоровьем, на которые следует обратить внимание:
Эти признаки можно принять за проблемы со здоровьем, отмечают эксперты.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий