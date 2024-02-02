Ученые обнаружили вещество, облегчающее симптомы при болезни Ниманна — Пика

Группа ученых под руководством Татьяны Бремовой-Эртл из Университетской больницы Берна провела исследование, которое показало эффективность таблеток ацетиллейцина в снижении неврологической симптоматики у людей с болезнью Ниманна – Пика.Известно, что у больных этим заболеванием нарушается липидный обмен, вследствие чего липиды начинают скапливаться в лизосомах клеток жизненно важных органов, в том числе и костного мозга. У пациента нарушается координация движений.Исследование эффективности ацетиллейцина на снижение данной симптоматики было проведено на 60 пациентах в возрасте от 5 до 67 лет. Больных поделили на две группы: одни получали таблетки с веществом ацетиллейцин три раза в день, другие – плацебо.«Оценка по шкале тяжести мозжечковой атаксии снижалась на 1,97 ± 2,43 балла после 12 недель приема препарата и на 0,60 ± 2,39 балла после 12 недель приема плацебо (р

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки