Ученые: электронные сигареты безопаснее табачных изделий

Эксперты в Германии проанализировали более 600 исследований о влиянии табачных и электронных сигарет, чтобы определить, в чем их различия. Они обнаружили, что электронные сигареты связаны с восемью заболеваниями легких: астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхитом, несколькими формами пневмонии или повреждением мелких дыхательных путейМежду тем, курение уже давно связано со смертельными заболеваниями, такими как рак легких, диабет, болезни сердца и инсульт, при которых показатели выживаемости намного ниже. Ученые также отметили, что электронные сигареты «снижают воздействие вредных токсинов на организм по сравнению с традиционными сигаретами» — исследования показывают, что типичная электронная сигарета содержит 2000 химических веществ по сравнению с 7000 в традиционных сигаретах.Доктор Майкл Стейнберг, директор Программы по борьбе с табачной зависимостью Университета Рутгерса, который не принимал участия в исследовании, рассказал:«На данный момент, насколько мы понимаем, доказательства совершенно неоспоримы, что электронные сигареты значительно менее вредны, чем табачная продукция. Тем не менее, курение все же может иметь некоторые последствия для здоровья, такие как астма и сердечно-сосудистые заболевания».Он отметил, что важно помнить, что «люди, которые курят вейпы, еще не делали этого десятилетиями», то есть о их истинном вреде для здоровья может быть неизвестно в течение некоторого времени.Высказывались некоторые опасения по поводу количества токсичных металлов, выделяемых электронными сигаретами, когда жидкость для электронных сигарет нагревается и превращается в пар. Анализы мочи и крови показали, что пользователи электронных сигарет имеют в организме уровень свинца и мышьяка, который со временем может привести к проблемам со здоровьем. Длительное употребление мышьяка связано с раком и поражениями кожи, а свинец – с повреждением головного мозга, органной недостаточностью и судорогами.

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