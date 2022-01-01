О сахарном диабете и его типах сказано и написано много. Большинство людей знают, что при повышении уровня сахара в крови необходимо обследоваться, чтобы исключить болезнь. Но сахар может быть и в норме, а диабет есть. Почему так происходит?Такое тоже возможно — диабет без высокого сахара. По внешним признакам, жалобам самого болеющего человека и симптомам, которые возникают, сахарный и несахарный диабет могут быть похожи. А вот причины, которые провоцируют патологии, совершенно различные. Более того, отличаются и данные анализов, а также подходы к лечению, реабилитации и изменению образа жизни людей с подобными диагнозами.Но что же такое несахарный диабет? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Наталья Таныгина, врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук.Главное — в названииПри сахарном диабете проблема заключается в том, что клетки не могут усваивать глюкозу — основной источник топлива для них. Поскольку она не попадает внутрь клеток, глюкоза копится в плазме крови, превышая допустимые границы норм как после приема пищи, так и натощак. Причина проблемы при первом типе диабета — это гибель островков в поджелудочной железе, которые производят инсулин, проводник глюкозы в клетки. При втором типе инсулин есть, но клетки его не воспринимают или они настолько «ожирелые», что инсулин просто не может полноценно работать.Избыток глюкозы в крови — это плохо, она негативно влияет на стенки сосудов, нервные волокна, состояние всего организма. Поэтому основа лечения — понижение глюкозы разными способами: введением инсулина в инъекциях, таблетками, понижающими сахар крови и коррекцией диеты.Но кроме сахарного диабета есть еще и несахарный, причем симптомы всех диабетов очень схожи. Без полного обследования распознать их непросто.Главные симптомы диабета — жажда и обильное мочеиспускание. Название заболевания происходит от греческого слова «диавэно» — прохожу, протекаю. И в том и в другом случае человек становится проводником огромного количества жидкости: сначала он ее выпивает, а затем выделяет.Принципиальные различияРазличие между болезнями заключается в том, что при сахарном диабете моча содержит глюкозу. Увеличенный объем жидкости — защитная реакция организма, который таким образом избавляется от глюкозы в крови (в большом количестве глюкоза становится токсичной). Если уровень глюкозы нормализовать, то и потребление, и выделение жидкости нормализуется.При несахарном диабете перегон жидкости не имеет никакой полезной цели. Человек ничего не сможет изменить в своем образе жизни, чтобы повлиять на это, в то время как при сахарном диабете облегчение можно получить, снизив употребление углеводов.Откуда берется несахарный диабетВиной этому состоянию гормон вазопрессин. Его вырабатывает гипоталамус и накапливает гипофиз — небольшая железа в головном мозге. Если вазопрессина вырабатывается мало или процесс накопления и выделения нарушен, то почки теряют способность концентрировать мочу, поэтому ее выделяется очень много. Кровь начинает густеть, из-за чего повышается жажда.До того как лаборатории стали определять уровень вазопрессина, существовал довольно жестокий способ подтверждения заболевания — проба с ограничением жидкости. Через 4-6 часов сухомятки в анализе крови появляются изменения, которые у здорового человека возникают при серьезном обезвоживании, причем моча будет по-прежнему активно выделяться.Есть похожиеЕсть несколько состояний, которые напоминают несахарный диабет, но таковыми не являются.Во-первых, это несахарный диабет беременных. Он обычно протекает легче, лечения не требует и проходит самостоятельно после родов.Во-вторых, иногда мочеиспускание, а следовательно, и жажда, усиливаются, если организму нужно вывести какой-либо токсин. Например, при передозировке витаминов или при избытке кальция.В-третьих, инсипидарный синдром. Это психическое расстройство, при котором человек пьет очень много жидкости. Ему кажется, что он не может по-другому, но его гормоны думают иначе. Проба с ограничением жидкости как раз и помогает правильно поставить диагноз.Не все так грустноНо есть и хорошие новости, их две:Заболевание очень редкое, у 3-4 человек на сто тысяч. Получить его достаточно тяжело, причиной могут быть травма, опухоль ближайших отделов в мозге, а часто какое-либо генетическое нарушение.Заболевание поддается терапии. Ученые научились производить лекарство, аналогичное недостающему вазопрессину. Прием 1-2 таблеток в сутки полностью убирает все проблемы с водообменом, а у большинства больных других жалоб и нет.

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