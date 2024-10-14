Врач сообщила, что мед не является безопасной альтернативой сахару

Мед ценится за свое богатое содержание витаминов, минералов, флавоноидов, органических кислот и антиоксидантов. Однако его не следует считать безопасным заменителем сахара из-за высокого уровня фруктозы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог и терапевт Ирина Губанова.По ее словам, мед представляет собой высокоуглеводный продукт, содержащий от 33% до 42% фруктозы, самой сладкой из углеводов. В отличие от меда, сахар состоит исключительно из сахарозы, передается на на сайте «Инвитро-Воронеж».Губанова также отметила, что мед довольно калорийный. Его частое употребление может привести к избыточному весу и ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени.

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