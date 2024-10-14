Врач сообщила, что мед не является безопасной альтернативой сахару
По ее словам, мед представляет собой высокоуглеводный продукт, содержащий от 33% до 42% фруктозы, самой сладкой из углеводов. В отличие от меда, сахар состоит исключительно из сахарозы, передается на на сайте «Инвитро-Воронеж».
Губанова также отметила, что мед довольно калорийный. Его частое употребление может привести к избыточному весу и ожирению, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий