Врач рассказал, как облегчить кашель за одну ночь
В первую очередь, он рекомендует полоскать горло соленой водой. Такая процедура помогает уменьшить воспаление и смягчить слизистую, что в итоге может значительно снизить частоту приступов кашля.
Также полезно пить теплые напитки, особенно перед сном: чашка теплого чая создаст обволакивающий эффект, расслабит горло и окажет успокаивающее воздействие на организм. В дополнение, использование увлажнителя воздуха ночью помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в комнате, что уменьшает сухость в горле и облегчает дыхание.
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