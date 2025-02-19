Черная посуда из пластика на кухне может быть токсична. Как защитить организм от его попадания?

В организм современных людей попадает много микропластика, который оценивается учеными как провокатор опасных заболеваний.Многие исследователи сегодня обращают внимание на тот риск для здоровья, который представляет собой поглощаемый людьми микропластик. Его частицы могут проникать в организм с едой и напитками, из новой одежды, с поверхностей разных предметов и даже из воздуха. Их накопление тесно связано с развитием хронического воспаления, повреждения ДНК, гормональных нарушений. Согласно данным, полученным учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско, микропластик может негативно влиять на дыхательную, пищеварительную и репродуктивную системы, а также повышает риск рака толстой кишки. Пластик обладает свойством разрушать защитную слизистую оболочку кишечника, вызывая воспаление, гибель клеток и возникновение опухолей.Помимо того, накопление микропластика в организме увеличивает вероятность развития рака легких, мочевого пузыря, предстательной железы, мочевыводящих путей, Также ученые допускают, что микропластик может нарушать гормональный фон, имитируя действие эстрогена и вызывая потенциальные раковые мутации в клетках молочной железы.Черная пластиковая посуда на кухне может быть токсична. Исследователи обращают внимание, как много пластика присутствует сегодня в быту людей и конкретно на кухне. Разнообразная кухонная утварь из пластика и пластиковая посуда могут выделять в пищу микрочастицы, проникающие затем в организм.Особенно опасной может быть черная пластиковая посуда, поскольку она часто изготавливается из переработанных электронных отходов, содержащих токсичные вещества (свинец, ртуть, антипирены). Исследование, проведенное учеными Университета Плимута, показало, что 40% протестированной черной пластиковой посуды содержали опасные химические вещества в концентрациях, в десятки раз превышающих безопасный предел .Чтобы ограничить ежедневное воздействие микропластика, научные эксперты рекомендовали избегат использования старых пластиковых контейнеров или одноразовой посуды для хранения продуктов питания, так как они выделяют большое количество микрочастиц.Как защитить организм от попадания пластика? Пластик стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он окружает нас повсюду: от упаковки продуктов до предметов быта. Чтобы минимизировать его попадание в организм, на кузне лучше использовать стеклянную, керамическую или металлическую посуду. Также никогда не следует разогревать пищу в пластиковых упаковках или контейнерах – при нагревании становится особенно высоким риск того, что выделятся вредные химические вещества (например, такие как бисфенол А или фталаты). Рекомендациями с MedikForum.ru поделилась врач-эндокринолог Антонина Гуреева.Дополнительно эксперт посоветовала избегать использования одноразового пластика, а при покупке продуктов контролировать количество еды в пластиковой упаковке. Если продуктов в пластиковой упаковке не избежать, то дома их лучше переложить в стеклянные или керамические ёмкости.Вдобавок дома важно регулярно проводить влажную уборку и тщательно проветривать жилье. Микрочастицы пластика могут накапливаться в домашней пыли – влажная уборка помогает снизить их концентрацию в воздухе. При уборке следует чаще использовать натуральные чистящие средства, чтобы избежать дополнительного воздействия химических веществ.«Полностью избежать попадания микрочастиц пластика в организм сложно, но можно укрепить свое здоровье, чтобы минимизировать их воздействие. Сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, регулярная физическая активность и достаточное потребление воды помогают организму справляться с потенциальными токсинами».

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