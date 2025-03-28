Проблемы с сердцем весной: почему «скачет» давление и возникают другие риски
Врачи отмечают, что именно весной учащаются случаи гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Почему это время года является таким сложным и потенциально опасным для сердца и сосудов? — на этот вопрос подробно ответил кардиолог Олег Варфоломеев.
Почему весной повышается риск скачков давления и проблем с сердцем?
Влияние резких перепадов погоды
Весной погода крайне нестабильна: утром может быть холодно, днем — жарко, а вечером снова похолодание. Такие перепады температуры и атмосферного давления влияют на тонус сосудов, заставляя их то сужаться, то расширяться. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может провоцировать разные нарушения:
гипертонические кризы (резкие скачки АД),
приступы стенокардии,
обострение хронической сердечной недостаточности.
Нехватка витаминов и микроэлементов
После зимы организм часто испытывает дефицит важных для сердца веществ:
Магния (регулирует давление и сердечный ритм),
Калия (поддерживает работу миокарда),
Витамина D (его недостаток связан с риском гипертонии),
Омега-3 (защищают сосуды от воспаления).
Нехватка этих элементов делает сосуды более слабыми и подверженными стрессам и перепадам давления.
Усталость и стресс
Синдром весенней усталости (астения) возникает из-за перестройки организма в связи с увеличением светового дня и его более ранним началом. В частности, происходят существенные изменения в выработке гормонов, которые, в свою очередь, влияют на качество сна и другие физиологические аспекты здоровья. На адаптацию к таки изменениям организм тратит дополнительные силы, что может вызывать
повышенную утомляемость,
раздражительность,
проблемы со сном,
стресс.
«Стресс провоцирует выброс кортизола и адреналина, которые сужают сосуды и повышают давление — это становится особенно опасно при затяжном, хроническом стрессе».
Обострение хронических болезней
По словам кардиолога, люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом могут ощущать весной ухудшение самочувствия. При данных патологиях перепады температуры и влажности в это время года
усиливают подверженность сосудов спазмам,
провоцируют образование тромбов,
вызывают аритмию.
Физическая активность после зимней гиподинамии
С приходом весеннего тепла многие люди резко увеличивают свою нагрузку: например, начинают работать на даче, заниматься спортом или генеральной уборкой, больше бывать на улице. Кардиолог предупреждает: если зимой человек с нездоровым сердцем или сосудами мало двигался, то внезапные нагрузки или их резкое увеличение могут стать триггером для опасных нарушений, вплоть до инфаркта или инсульта.
Как защитить сердце и сосуды весной?
Контроль артериального давления:
При склонности к гипертонии или колебаниям давления измерять АД нужно ежедневно.
В повседневной жизни следует избегать резких движений (например, быстрого подъема с кровати).
Необходимо аккуратно принимать прописанные врачом препараты (гипотензивные, антиагреганты) в соответствии с назначенной им схемой.
Правильное питание для сердца:
Весной необходимо употреблять больше продуктов, содержащих магний и калий: бананы, орехи, шпинат, гречку и другие.
В рационе обязательно должны присутствовать источники омега-3 жирных ненасыщенных кислот: рыба, орехи и семечки, растительные масла.
Необходимо строго контролировать употребление соли (не более 5 граммов в день).
Необходимо пить достаточно воды (1,5–2 л в день) и не злоупотреблять кофеином.
Физическая активность:
Если весной возникает желание начать заниматься спортом, то следует помнить: нагрузки (для неподготовленных людей) должны быть дозированными.
«Начинайте с легких нагрузок — ходьбы, плавания, йоги. Не должно быть резких стартов: не нужно бегать марафоны после зимних выходных дней на диване. Если предстоит серьезная активность (например, работа на даче или долгая пешая прогулка), выполняйте предварительно разминку».
Борьба со стрессом:
Весной нужно пользоваться моментом и проводить время на свежем воздухе, когда есть солнечный свет, — такие прогулки повышают уровень витамина D в организме и выработку серотонина, который обеспечивает психологический позитивизм. Все это благотворно сказывается на сосудах, способствует их расслаблению и снижению давления.
Также полезно владеть дыхательными упражнениями, снижающими нервное напряжение.
Другим важным условием для крепких нервов и здоровой психики является достаточный сон, спать нужно не менее 7–8 часов.
Поддержка витаминами и БАДами:
Прием таких препаратов должен согласовываться с врачом.
Магний В6 – снижает давление и улучшает сон.
Омега-3 – уменьшает воспаление в сосудах.
Коэнзим Q10 – поддерживает энергетический обмен в сердце.
Когда обращаться к врачу?
Немедленно вызывайте скорую, если:
Давление резко поднялось выше 180/110 и не снижается,
Появилась сильная боль за грудиной (может быть признаком инфаркта),
Возникла резкая слабость, головокружение, нарушение речи (возможен инсульт).
«Весна из-за своей погодной нестабильности и несбалансированного питания создает немало рисков для сердца и сосудов. Если у вас имеется диагностированное хроническое заболевание, обязательно консультируйтесь с врачом о том, как лучше контролировать свое состояние».
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