Проблемы с сердцем весной: почему «скачет» давление и возникают другие риски

Весна — время повышенных рисков для сердца и сосудовВрачи отмечают, что именно весной учащаются случаи гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Почему это время года является таким сложным и потенциально опасным для сердца и сосудов? — на этот вопрос подробно ответил кардиолог Олег Варфоломеев.Почему весной повышается риск скачков давления и проблем с сердцем?Влияние резких перепадов погодыВесной погода крайне нестабильна: утром может быть холодно, днем — жарко, а вечером снова похолодание. Такие перепады температуры и атмосферного давления влияют на тонус сосудов, заставляя их то сужаться, то расширяться. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может провоцировать разные нарушения:гипертонические кризы (резкие скачки АД),приступы стенокардии,обострение хронической сердечной недостаточности.Нехватка витаминов и микроэлементовПосле зимы организм часто испытывает дефицит важных для сердца веществ:Магния (регулирует давление и сердечный ритм),Калия (поддерживает работу миокарда),Витамина D (его недостаток связан с риском гипертонии),Омега-3 (защищают сосуды от воспаления).Нехватка этих элементов делает сосуды более слабыми и подверженными стрессам и перепадам давления.Усталость и стрессСиндром весенней усталости (астения) возникает из-за перестройки организма в связи с увеличением светового дня и его более ранним началом. В частности, происходят существенные изменения в выработке гормонов, которые, в свою очередь, влияют на качество сна и другие физиологические аспекты здоровья. На адаптацию к таки изменениям организм тратит дополнительные силы, что может вызыватьповышенную утомляемость,раздражительность,проблемы со сном,стресс.«Стресс провоцирует выброс кортизола и адреналина, которые сужают сосуды и повышают давление — это становится особенно опасно при затяжном, хроническом стрессе».Обострение хронических болезнейПо словам кардиолога, люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом могут ощущать весной ухудшение самочувствия. При данных патологиях перепады температуры и влажности в это время годаусиливают подверженность сосудов спазмам,провоцируют образование тромбов,вызывают аритмию.Физическая активность после зимней гиподинамииС приходом весеннего тепла многие люди резко увеличивают свою нагрузку: например, начинают работать на даче, заниматься спортом или генеральной уборкой, больше бывать на улице. Кардиолог предупреждает: если зимой человек с нездоровым сердцем или сосудами мало двигался, то внезапные нагрузки или их резкое увеличение могут стать триггером для опасных нарушений, вплоть до инфаркта или инсульта.Как защитить сердце и сосуды весной?Контроль артериального давления:При склонности к гипертонии или колебаниям давления измерять АД нужно ежедневно.В повседневной жизни следует избегать резких движений (например, быстрого подъема с кровати).Необходимо аккуратно принимать прописанные врачом препараты (гипотензивные, антиагреганты) в соответствии с назначенной им схемой.Правильное питание для сердца:Весной необходимо употреблять больше продуктов, содержащих магний и калий: бананы, орехи, шпинат, гречку и другие.В рационе обязательно должны присутствовать источники омега-3 жирных ненасыщенных кислот: рыба, орехи и семечки, растительные масла.Необходимо строго контролировать употребление соли (не более 5 граммов в день).Необходимо пить достаточно воды (1,5–2 л в день) и не злоупотреблять кофеином.Физическая активность:Если весной возникает желание начать заниматься спортом, то следует помнить: нагрузки (для неподготовленных людей) должны быть дозированными.«Начинайте с легких нагрузок — ходьбы, плавания, йоги. Не должно быть резких стартов: не нужно бегать марафоны после зимних выходных дней на диване. Если предстоит серьезная активность (например, работа на даче или долгая пешая прогулка), выполняйте предварительно разминку».Борьба со стрессом:Весной нужно пользоваться моментом и проводить время на свежем воздухе, когда есть солнечный свет, — такие прогулки повышают уровень витамина D в организме и выработку серотонина, который обеспечивает психологический позитивизм. Все это благотворно сказывается на сосудах, способствует их расслаблению и снижению давления.Также полезно владеть дыхательными упражнениями, снижающими нервное напряжение.Другим важным условием для крепких нервов и здоровой психики является достаточный сон, спать нужно не менее 7–8 часов.Поддержка витаминами и БАДами:Прием таких препаратов должен согласовываться с врачом.Магний В6 – снижает давление и улучшает сон.Омега-3 – уменьшает воспаление в сосудах.Коэнзим Q10 – поддерживает энергетический обмен в сердце.Когда обращаться к врачу?Немедленно вызывайте скорую, если:Давление резко поднялось выше 180/110 и не снижается,Появилась сильная боль за грудиной (может быть признаком инфаркта),Возникла резкая слабость, головокружение, нарушение речи (возможен инсульт).«Весна из-за своей погодной нестабильности и несбалансированного питания создает немало рисков для сердца и сосудов. Если у вас имеется диагностированное хроническое заболевание, обязательно консультируйтесь с врачом о том, как лучше контролировать свое состояние».

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