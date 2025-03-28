Проблемы с сердцем весной: почему «скачет» давление и возникают другие риски

Весна — время повышенных рисков для сердца и сосудов

Врачи отмечают, что именно весной учащаются случаи гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Почему это время года является таким сложным и потенциально опасным для сердца и сосудов? — на этот вопрос подробно ответил кардиолог Олег Варфоломеев.

Почему весной повышается риск скачков давления и проблем с сердцем?

Влияние резких перепадов погоды

Весной погода крайне нестабильна: утром может быть холодно, днем — жарко, а вечером снова похолодание. Такие перепады температуры и атмосферного давления влияют на тонус сосудов, заставляя их то сужаться, то расширяться. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может провоцировать разные нарушения:

гипертонические кризы (резкие скачки АД),
приступы стенокардии,
обострение хронической сердечной недостаточности.

Нехватка витаминов и микроэлементов

После зимы организм часто испытывает дефицит важных для сердца веществ:

Магния (регулирует давление и сердечный ритм),
Калия (поддерживает работу миокарда),
Витамина D (его недостаток связан с риском гипертонии),
Омега-3 (защищают сосуды от воспаления).

Нехватка этих элементов делает сосуды более слабыми и подверженными стрессам и перепадам давления.

Усталость и стресс

Синдром весенней усталости (астения) возникает из-за перестройки организма в связи с увеличением светового дня и его более ранним началом. В частности, происходят существенные изменения в выработке гормонов, которые, в свою очередь, влияют на качество сна и другие физиологические аспекты здоровья. На адаптацию к таки изменениям организм тратит дополнительные силы, что может вызывать

повышенную утомляемость,
раздражительность,
проблемы со сном,
стресс.

«Стресс провоцирует выброс кортизола и адреналина, которые сужают сосуды и повышают давление — это становится особенно опасно при затяжном, хроническом стрессе».

Обострение хронических болезней

По словам кардиолога, люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом могут ощущать весной ухудшение самочувствия. При данных патологиях перепады температуры и влажности в это время года

усиливают подверженность сосудов спазмам,
провоцируют образование тромбов,
вызывают аритмию.

Физическая активность после зимней гиподинамии

С приходом весеннего тепла многие люди резко увеличивают свою нагрузку: например, начинают работать на даче, заниматься спортом или генеральной уборкой, больше бывать на улице. Кардиолог предупреждает: если зимой человек с нездоровым сердцем или сосудами мало двигался, то внезапные нагрузки или их резкое увеличение могут стать триггером для опасных нарушений, вплоть до инфаркта или инсульта.

Как защитить сердце и сосуды весной?

Контроль артериального давления:

При склонности к гипертонии или колебаниям давления измерять АД нужно ежедневно.
В повседневной жизни следует избегать резких движений (например, быстрого подъема с кровати).
Необходимо аккуратно принимать прописанные врачом препараты (гипотензивные, антиагреганты) в соответствии с назначенной им схемой.

Правильное питание для сердца:

Весной необходимо употреблять больше продуктов, содержащих магний и калий: бананы, орехи, шпинат, гречку и другие.
В рационе обязательно должны присутствовать источники омега-3 жирных ненасыщенных кислот: рыба, орехи и семечки, растительные масла.
Необходимо строго контролировать употребление соли (не более 5 граммов в день).
Необходимо пить достаточно воды (1,5–2 л в день) и не злоупотреблять кофеином.

Физическая активность:

Если весной возникает желание начать заниматься спортом, то следует помнить: нагрузки (для неподготовленных людей) должны быть дозированными.

«Начинайте с легких нагрузок — ходьбы, плавания, йоги. Не должно быть резких стартов: не нужно бегать марафоны после зимних выходных дней на диване. Если предстоит серьезная активность (например, работа на даче или долгая пешая прогулка), выполняйте предварительно разминку».

Борьба со стрессом:

Весной нужно пользоваться моментом и проводить время на свежем воздухе, когда есть солнечный свет, — такие прогулки повышают уровень витамина D в организме и выработку серотонина, который обеспечивает психологический позитивизм. Все это благотворно сказывается на сосудах, способствует их расслаблению и снижению давления.

Также полезно владеть дыхательными упражнениями, снижающими нервное напряжение.

Другим важным условием для крепких нервов и здоровой психики является достаточный сон, спать нужно не менее 7–8 часов.

Поддержка витаминами и БАДами:

Прием таких препаратов должен согласовываться с врачом.

Магний В6 – снижает давление и улучшает сон.
Омега-3 – уменьшает воспаление в сосудах.
Коэнзим Q10 – поддерживает энергетический обмен в сердце.

Когда обращаться к врачу?

Немедленно вызывайте скорую, если:

Давление резко поднялось выше 180/110 и не снижается,
Появилась сильная боль за грудиной (может быть признаком инфаркта),
Возникла резкая слабость, головокружение, нарушение речи (возможен инсульт).

«Весна из-за своей погодной нестабильности и несбалансированного питания создает немало рисков для сердца и сосудов. Если у вас имеется диагностированное хроническое заболевание, обязательно консультируйтесь с врачом о том, как лучше контролировать свое состояние».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил gorizont в категорию Кардиология

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь