Необычная причина ускоренного старения: резкие перепады температур и не только

Эти малоизвестные факторы заставляют нас стареть раньше времени.Апрель побил рекорды по неустойчивости погоды, заставляя россиян то изнывать от жары, то снова надевать пуховики и пальто. Такие резкие температурные перепады влияют не только на выбор одежды — многие ученые называют их причиной ускоренного старения организма.«Современные климатические изменения — аномально теплые зимы, резкие смены погодных условий, нетипичные для сезона температурные скачки — создают нагрузку на организм, сравнимую с хроническим стрессом, а также способствуют развитию прокси-болезней, ускоряющих клеточное старение», - констатируют исследователи.Почему это происходит?Из-за дезориентации биологических ритмов:Наш организм подстраивается под сезонные изменения: зимой в нем замедляется метаболизм, летом активизируется иммунитет. При аномальном потеплении или резком похолодании естественные циркадные ритмы нарушаются, что ведет к появлению следующих проблем:Сбой в выработке мелатонина (гормона сна и антиоксиданта);Слабый синтез витамина D (важен для хорошей работы иммунной системы).Данные проблемы ухудшают способность организма защищаться от инфекций и воспаления, что ослабляет его и старит.Из-за сосудистых нарушений:По данным ВОЗ, аномальные зимы повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% — тот же эффект наблюдается при длительном курении. Резкие перепады температур вызывают микроспазмы сосудов и гипоксию тканей — это, в свою очередь, провоцирует развитие сердечно-сосудистых проблем, сопровождающих процесс старения.Из-за окислительного стресса:Исследовательский проект Nature Aging (2023) показал: у людей, живущих в регионах с нестабильным климатом, укорочение теломер происходит на 12–15% быстрее. Теломеры — это участки хромосом, отвечающие за деление клеток, величина которых соотносится с продолжительностью жизни. С возрастом они укорачиваются у всех людей, но у некоторых особенно стремительно. Это в том числе может быть связано с тем, что под влиянием погодных аномалий в организме интенсивнее вырабатываются свободные радикалы, повреждающие клеточные ДНК и белки.Другие неочевидные факторы раннего старения:Хронический шум:Многие люди живут в условиях постоянного фонового шума, который повышает уровень кортизола — гормона стресса, негативно воздействующего на многие аспекты здоровья. По данным European Heart Journal, жизнь в шумных районах ускоряет биологическое старение на 3–5 лет.Одиночество:Существуют исследовательские данные, которые свидетельствуют, что теломеры одиноких людей короче, чем у социализированных. В их организме повышен уровень С-реактивного белка, который является маркером воспаления.Световое загрязнение:Этот термин означает обилие искусственного освещения, которому подвергается человеческий организм. Особенно вредным считается его воздействие в ночное время — оно ухудшает выработку мелатонина, из-за чего нарушается регенерация клеток и становится более интенсивным окислительный стресс.Избыток синего света от гаджетов:Синий свет также подавляет выработку мелатонина, а, кроме того, ухудшает состояние кожи, вызывая гиперпигментацию и разрушение коллагена. Люди, которые проводят перед экраном гаджетов более 6 часов в день, спустя два года демонстрируют на 30% больше морщин, чем те, кто не использует их в таком объеме.Пластик:Проблема проникновения микрочастиц пластика в организм является сегодня одной из актуальных в глобальном масштабе. Его химикаты (например, фталаты) нарушают работу эндокринной системы, что может негативно влиять на выработку тестостерона и эстрогена, в связи с чем ускоряются процессы дряблости кожи и потери мышечной массы. Согласно имеющимся данным, люди с высоким содержанием таких частиц в моче выглядят на 5–7 лет старше своего возраста.

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