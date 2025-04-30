Большая польза в маленькой горошине
Виды гороха
Лущильный (сухой). Бывает цельным или колотым. Этот вид чаще всего используется для приготовления супов, каш и пюре. Он требует замачивания перед варкой, но у него насыщенный вкус и высокое содержание белка.
Мозговой горошек, с нежной текстурой и сладковатым вкусом. Его едят и свежим, но в основном консервируют и замораживают.
Сахарный. Особый вид с мягкими, съедобными стручками для употребления в свежем виде.
Каждый из них имеет свои кулинарные особенности, но все они одинаково полезны для здоровья.
Состав и пищевая ценность
Горох — ценный источник белков и углеводов, содержащий мало жиров.
Белки. В 100 г сухого гороха — около 23 г белка, что делает его отличной альтернативой мясу. Он содержит незаменимые аминокислоты, то есть те, что поступают в организм только с продуктами питания, а не синтезируются в нем.
Клетчатка. Около 25,5 г на 100 г сухого продукта.
Витамины группы B. Горох, как и другие бобовые, содержит тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3) и фолиевую кислоту (B9).
Витамин C. В свежем зеленом горошке много аскорбиновой кислоты.
Витамин К. В горохе его 135 мкг, а суточная норма для человека — 1–2 мкг на 1 кг веса.
Минералы. Горох особенно богат ими. В нем есть: железо, калий и кальций, магний, фосфор, цинк и др.
Полезные свойства
Для сердца и сосудов
Регулярное употребление гороха снижает уровень "плохого" холестерина и поддерживает здоровье сосудов. Калий и магний помогают регулировать кровяное давление, а клетчатка предотвращает отложения холестериновых бляшек.
Для пищеварения
Клетчатка способствует правильному пищеварению. Она помогает пище медленнее проходить по кишечнику, улучшая всасывание полезных веществ, а также нормализует уровень сахара в крови.
Для контроля веса
Высокая калорийность сухого гороха (311 ккал на 100 г) снижается после варки до 60 ккал на 100 г.
Для мышц и костей
Горох содержит аминокислоты, способствующие восстановлению мышц после физических нагрузок. Кальций и фосфор укрепляют костную ткань, снижая риск остеопороза.
Для мозга и нервной системы
Витамины группы B и магний положительно влияют на нервную систему, помогая справляться со стрессом, улучшая концентрацию внимания и снижая утомляемость.
Кому стоит употреблять горох
Тем, кто следит за фигурой. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки он быстро насыщает, снижая риск переедания.
Тем, кто страдает сахарным диабетом. Низкий гликемический индекс как сухого (35), так и зеленого горошка (40) позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Спортсменам. Белки помогают восстанавливать мышцы после нагрузок, а витамины и минералы способствуют укреплению костей.
Беременным женщинам и детям. Фолиевая кислота (B9) важна для развития плода, а кальций и фосфор необходимы для роста костей.
Кому горох может навредить
Людям с заболеваниями ЖКТ. При гастрите, язве желудка, холецистите, нефрите, тромбофлебите и синдроме раздраженного кишечника, а также при колитах и индивидуальной реакции горох может вызывать дискомфорт и вздутие.
Людям, страдающим подагрой и мочекаменной болезнью. В бобовых содержатся пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты, что негативно влияет на суставы.
Как правильно употреблять горох
Чтобы горох приносил максимум пользы и не вызывал неприятных ощущений, важно учитывать несколько нюансов его приготовления.
Перед варкой сухой горох лучше замочить на 8–12 часов, чтобы снизить содержание фитатов — веществ, которые мешают усвоению минералов.
Его можно варить, тушить, готовить на пару или проращивать. Последний вариант особенно полезен, так как в пророщенном горохе увеличивается содержание витаминов и ферментов.
Несмотря на то что в сухом горохе много белка, при варке его количество значительно снижается (с 23 г на 100 г до 6 г на 100 г). Чтобы увеличить объем белка, горох рекомендуется комбинировать с крупами или мясом.
Добавление тмина или фенхеля в воду при варке помогает избежать вздутия живота.
Как едят горох
Горох используют во многих кухнях мира и из него готовят самые разнообразные блюда:
Гороховый суп. Классический вариант — с копченостями, но хорош и вегетарианский с овощами.
Пюре. Отличный гарнир к мясу или самостоятельное блюдо с добавлением оливкового масла и специй.
Салаты. Зеленый горошек хорошо сочетается с яйцами, курицей, свежими огурцами и сыром.
При правильном приготовлении и в умеренных количествах горох принесет пользу организму. Попробуйте добавить его в свой рацион и экспериментируйте с рецептами.
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