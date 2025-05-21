Aging: куркума, зеленый чай и ягоды омолаживают мужской организм на 1,2 года

Американские ученые из Вашингтонского университета и Национального университета естественной медицины установили, что регулярное употребление определенных растительных продуктов может уменьшать эпигенетический возраст — показатель старения на клеточном уровне.Специалисты проанализировали данные мужчин 50–72 лет, участвовавших в восьминедельной программе здорового образа жизни.Используя эпигенетические часы Хорвата, они обнаружили, что участники, потреблявшие больше продуктов с метиладаптогенами (куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый чай и чай улун), демонстрировали более выраженное снижение биологического возраста. Эффект сохранялся даже после учета таких факторов, как изменение веса и исходные показатели старения.Метиладаптогены — природные соединения, влияющие на метилирование ДНК, процесс, регулирующий активность генов. Ранее было доказано, что эти вещества способствуют здоровому старению и снижают риск возрастных заболеваний.В текущем исследовании их действие подтвердилось на эпигенетическом уровне: у любителей чая улун и ягод, например, биологический возраст оказался в среднем на 1,21 года меньше ожидаемого.Хотя выборка исследования была небольшой и включала только мужчин среднего возраста, результаты согласуются с данными о пользе средиземноморской и японской диет.Работа предлагает простую стратегию: обогащение рациона полифенолами из растительных источников может стать эффективным способом поддержания долголетия.

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