Врач опроверг миф о частоте опорожнения кишечника

Принято считать, что опорожнять кишечник необходимо ежедневно. Однако гастроэнтеролог Фоласад Мэй опроверг этот миф.Как пояснил Мэй, частота дефекации у каждого человека является разной. Так, нормой считается опорожнение кишечника от трех раз в день до трех раз в неделю.По словам врача, в этом деле главное ? регулярность и последовательность. В больницу необходимо обратиться, если дефекация сопровождается болями и кровяными выделениями, а также при ее затруднении в целом, поскольку эти симптомы могут говорить о наличии серьезных патологий, в том числе воспалительных заболеваний кишечника и колоректальном раке, заключил специалист.

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