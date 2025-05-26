Вот какие особенности личности мешают людям выспаться — а у вас они есть?

Если у вас проблемы со сном, попробуйте изменить в себе эти 5 качеств. Возможно, тогда вы наконец начнете высыпаться.Недостаток сна официально признали одним из факторов риска гипертонии и высокого холестерина. Люди, которые плохо спят, больше склонны к лишнему весу. Кроме того, как показывают исследования, недосып повышает шансы на деменцию.Причин бессонницы множество, включая тяжелые неврологические заболевания. Впрочем, есть и такие, которые легко устранить: наладить режим дня, не зависать в телефоне перед сном, не переедать на ночь и поддерживать прохладу в спальне.Но вот, что интересно: оказывается, определенные особенности характера также могут вызвать бессонницу. Исследователи Университета Сан-Паулу (Бразилия) изучили, как черты личности влияют на качество сна. Авторы опросили около 600 добровольцев от 18 до 59 лет. Одни из них страдали бессонницей, что подтвердило заключение врачей. Другие проблем со сном не имели.В результате исследователи выделили 5 черт характера, которые мешают нам выспаться.ЗамкнутостьИсследование показало, что экстраверты, то есть более открытые и разговорчивые люди, не испытывающие проблем с общением, имеют гораздо лучший сон, чем интроверты, которые предпочитают одиночество и избегают большого скопления народу.НевротизмЧерта личности, которая связана со степенью эмоциональной стабильности. По словам авторов, невротики более эмоционально нестабильны и, как правило, склонны фокусироваться на негативных аспектах жизни. Из-за этого, столкнувшись с очередной проблемой, они теряют контроль над собой, им тяжелее справиться со стрессом. Ученые связывают высокий уровень невротизма с тревогой и депрессией — состояниями, при которых часто одолевает бессонница.Исследование показало, что более 60% пациентов, которые жаловались на сон, имели высокий уровень невротизма.НедоброжелательностьДоброжелательные люди, как правило, более чуткие, эмпатичные, сопереживающие. Казалось бы, какой уж тут сон, если человека заботят проблемы окружающих. Но исследователи приходят к выводу: недоброжелательные люди с низкой степенью эмпатии обычно более подозрительные и скептичные. И, что удивительно, спят они хуже.Борьба с новизнойЧеловек, открытый новому опыту, более креативный, в нем есть страсть к исследованию, стремление познать неизведанное. Благодаря своему любопытству он, как правило, испытывает больше эмоций, и это хорошо сказывается на качестве сна.И наоборот, люди, которые избегают новизны, предпочитают рутину, спят хуже.НедобросовестностьУ людей менее требовательных, ленивых и недобросовестных нередко возникают проблемы со сном. Добросовестные, решительные, преданные своему делу и способные жертвовать сиюминутными удовольствиями ради достижения большей цели, напротив, спят лучше. Однако слишком уж высокая степень ответственности может привести к перфекционизму, что вредно для душевного спокойствия, а значит, и сна. Так что здесь важно соблюдать золотую середину.

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