Подсказка, которую многие пропускают: Врач назвал главный "звоночек" рака
"Недуг занимает первое место по заболеваемости среди всех новообразований желудочно-кишечного тракта", - пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев.
Если рассматривать причины смертности от онкопатологии, то недуг занимает восьмое место.
На что жалуются пациенты? В первую очередь это появление "чувства дискомфорта". Человек понимает, что в ЖКТ что-то не так, но не всегда может это объяснить. Некоторые говорят о жжении в области пищевода и ощущении тяжести.
Также с развитием заболевания отмечаются боль за грудиной во время глотания, изжога, необъяснимое снижение массы тела.
"Главный тревожный звоночек - жалобы на нарушение глотания или дисфагию", - уточнил Иван Карасев.
Это подсказка, которую нельзя пропускать и медлить с обследованием, что, увы, часто случается. В этом случае необходимо "срочное проведение ЭФГДС", подчеркнул онколог.
На ранних стадиях заболевание хорошо поддается лечению.
Употребление алкоголя, плохая гигиена полости рта, пристрастие к острой пище и маринадам могут спровоцировать развитие недуга.
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