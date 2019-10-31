Врачи рассказали, как подтянуть кожу после похудения

Об этой проблеме стоит задуматься еще до начала похудения.Часто при резком похудении или после родов, а порой и с возрастом, есть риск получить растяжки кожи. Она может стать обвислой и дряблой, и тогда радость от полученной стройности может омрачиться недовольством состоянием кожи. Выход есть! О способах восстановления утраченной упругости кожи нам рассказал пластический хирург Сергей Дербак.Главная проблема при резком избавлении от лишнего веса, при беременности либо при естественном старении – перерастяжение кожи и ее опускание. В пластической хирургии есть множество методов борьбы с этой проблемой. Все они заключаются в выполнении трех основных правил пластической хирургии.Возвращение всего комплекса тканей на место их первоначального расположенияВсе мягкие ткани в организме прикрепляются к костям при помощи связок. С возрастом костная ткань теряет в объеме. С этим связаны все возрастные изменения, потому что при уменьшении костного объема все ткани меняют свое положение. Поэтому важно вернуть весь комплекс тканей (мышечно-сухожильно-апоневротический аппарат) в исходное положение.При этом во время пластической операции все глубокие слои вместе с самой кожей подшиваются к костным структурам. Часто перемещение тканей ведет за собой удаление лишней кожи, жира и мышц.Облегчение тканейЕсли говорить о возрастных изменениях и лишнем весе, то основной причиной отвисания кожи является тяжесть мягких тканей. Чем они тяжелее, тем сильнее они опускаются и растягиваются под силой гравитации. Основная ткань, которую стараются облегчить пластические хирурги, – жировая. В этом случае в арсенале специалистов есть метод липосакции (удаления жировой ткани).Возмещение утраченных объемовВместе с уменьшением объемов костей уходят и нужные объемы мягких тканей. Для их возмещения пластические хирурги пользуются методами липомоделирования. Здесь специалистам доступны такие методы, как липосакция, липофилинг (перемещение жировой ткани из одного места в другое), лазерный липолиз и т.д. В дополнение к этому могут использоваться различные филлеры (инъекционные кожные наполнители).Все операции, направленные на устранение возрастных изменений и связанные с опущением тканей и перерастяжением кожи, базируются на трех перечисленных правилах. Эти операции могут производиться на каждой отдельной зоне: фейслифтинг, блефаропластика, абдоминопластика, подтяжка рук, бедер (внутренней или задней поверхности), ягодиц, молочной железы. Иногда требуется радикальная операция на всем теле – бодилифтинг.Каждая из этих операций имеет свою специфику, и для каждого пациента их модификации подбираются индивидуально.Можно ли справиться без хирургии?Безусловно, у пластического хирурга есть свои критерии, по которым он оценивает целесообразность операции. Дело в том, что у нашей кожи есть ресурс к сокращению. Прежде чем принять решение о хирургическом вмешательстве, врач оценивает состояние кожи (тонус, наличие растяжек), а также свои возможности по ее восстановлению. В арсенале современного пластического хирурга есть целый ряд альтернативных возможностей. Это процедуры, стимулирующие сокращение кожи при помощи аппаратов (лазеры, радиочастотные установки и т.д.) или медикаментозно (например, мезотерапия).В зависимости от состояния кожи пластический хирург может сделать вывод в каждом индивидуальном случае: есть ли необходимость в операции либо кожа может сократиться сама с помощью альтернативных методов.Какова профилактика?Если вы, к примеру, решили похудеть в кратчайшие сроки, но переживаете, что ваша кожа обвиснет, вы можете прийти на консультацию к косметологу, который даст рекомендации по уходу за кожей в процессе похудения. Чаще всего процесс борьбы с лишним весом протяжен во времени, и кожа успевает сократиться самостоятельно. Поэтому порой для поддержания ее состояния бывает достаточно ношения компрессионного белья.