Профессор рассказал, как улучшить память в домашних условиях

Для этого нужно ежедневно тренировать свой мозг.Хорошая память — это залог сохранения умственных способностей на долгие годы. Ученые утверждают, что люди, которые тренируют свою память, в пожилом возрасте не сталкиваются с таким заболеванием, как старческое слабоумие. И в целом, им намного проще живется, потому как они прекрасно помнят, что и нужно сделать в то или иное время, а еще они не забывают имен людей и важных телефонных номеров.Как улучшить свою память без посторонней помощи?Способов улучшения памяти существует огромное количество. Здесь, как говорится, было бы желание, а методы приближения к цели всегда найдутся.Итак, самые эффективные методы улучшения памяти, которые доступны каждому:— читать что-либо ежедневно по 30-60 минут;— включить в рацион питания клетчатку, так как она положительно воздействует на клетки мозга, очищая сосуды от токсинов;— много и быстро ходить, потому что интенсивная ходьба увеличивает приток крови к мозгу, благодаря чему его функции улучшаются;— разгадывать сканворды, кроссворды, ребусы и прочие головоломки;— учить поэзию — и душе приятно, и для памяти полезно;— в день учить по 5-10 иностранных слов, минимум;— считать в уме, особенно эффективно умножение и деление трехзначных чисел.Пользуйтесь советами ученых и тренируйте память каждый день, тогда никаких проблем с ней не возникнет даже в старости.