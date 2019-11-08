Профессор рассказал, как улучшить память в домашних условиях
Хорошая память — это залог сохранения умственных способностей на долгие годы. Ученые утверждают, что люди, которые тренируют свою память, в пожилом возрасте не сталкиваются с таким заболеванием, как старческое слабоумие. И в целом, им намного проще живется, потому как они прекрасно помнят, что и нужно сделать в то или иное время, а еще они не забывают имен людей и важных телефонных номеров.
Как улучшить свою память без посторонней помощи?
Способов улучшения памяти существует огромное количество. Здесь, как говорится, было бы желание, а методы приближения к цели всегда найдутся.
Итак, самые эффективные методы улучшения памяти, которые доступны каждому:
— читать что-либо ежедневно по 30-60 минут;
— включить в рацион питания клетчатку, так как она положительно воздействует на клетки мозга, очищая сосуды от токсинов;
— много и быстро ходить, потому что интенсивная ходьба увеличивает приток крови к мозгу, благодаря чему его функции улучшаются;
— разгадывать сканворды, кроссворды, ребусы и прочие головоломки;
— учить поэзию — и душе приятно, и для памяти полезно;
— в день учить по 5-10 иностранных слов, минимум;
— считать в уме, особенно эффективно умножение и деление трехзначных чисел.
Пользуйтесь советами ученых и тренируйте память каждый день, тогда никаких проблем с ней не возникнет даже в старости.
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