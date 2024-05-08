Малышева раскрыла главную опасность кофеина в составе энергетиков
По ГОСТУ в банке энергетического напитка должно содержаться не более 150–160 мг кофеина, то есть можно употреблять не более двух банок в сутки. В тот момент, когда вы пьете кофеин, вы возбуждаете мозг. В чем опасность? Когда эта стимуляция очень сильная, вы получаете обратный эффект. Вы можете потерять сознание, у вас могут быть судороги, — сказал Гандельман.
По словам врачей, передозировка кофеина также приводит к аритмии. При этом, как отметил Гандельман, нарушения ритма сердца имеют фатальные последствия, поскольку человек может потерять сознание и умереть. Кроме этого, энергетические напитки вызывают зависимость у подростков, предупредили врачи.
Ранее диетолог Антонина Саволюк заявила, что многие водители, чтобы взбодриться за рулем, пьют энергетики, но данный способ только маскирует усталость. Она пояснила, что из-за большого содержания сахара и кофеина действительно можно почувствовать эмоциональный подъем, однако это имеет временный эффект. По словам врача, сладости быстро закисляют внутреннюю среду, из-за чего ухудшается работа мозга.
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