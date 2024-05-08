Увеличьте потребление магния, если не хотите проблем со здоровьем

Магний необходим для нормального функционирования большинства клеток, особенно сердца, почек и мышц. Его недостаток будет препятствовать функционированию обмена веществ в клетках и ухудшать функцию митохондрий. Магний находится в центре молекулы хлорофилла, поэтому, если вы редко едите зелень, вы, скорее всего, не получаете нужное организму количество магния, если не принимаете добавки.Являясь четвертым наиболее часто встречающимся минералом в организме и вторым внутриклеточным катионом или положительно заряженным ионом (после калия), магний необходим для нормального функционирования большинства клеток в организме, особенно сердца, почек и мышц.Какую пользу приносит магний вашему телуПочему большинству людей нужны добавки магнияКакую пользу магний приносит вашему организмуПризнаки и симптомы дефицита магнияОбщие патологии, связанные с дефицитом магнияДаже субклинический дефицит магния может поместить вас в группу риска сердечно-сосудистых заболеванийБогатые магнием продуктыНе позволяйте субклиническому дефициту магния достать васНедостаток магния препятствует метаболической функции клеток и ухудшает митохондриальную функцию, которая, в свою очередь, может привести к более серьезным проблемам со здоровьем. К сожалению, недостаток или дефицит магния чрезвычайно распространен по всему миру. Наиболее вероятной причиной этого является то, что люди не едят свежие овощи на регулярной основе.Магний находится в центре молекулы хлорофилла. Так что, если вы редко едите зелень, вам, вероятно, будет недостаточно количества, получаемого из рациона. Кроме того, некоторые исследователи настаивают на том, что рекомендуемая суточная норма является недостаточной, предупреждая, что многие страдают от субклинического дефицита магния, что может поставить под угрозу здоровье сердечно-сосудистой системы.Помимо того, обычный анализ на сывороточный магний недостаточно точен, так как только один процент магния в организме фактически находится в крови. Лучше всего пройти тест на RBC магний, который измеряет его количество в красных кровяных тельцах.Вы также можете оценивать и отслеживать признаки и симптомы дефицита и убедиться, что вы едите богатые магнием продукты и / или принимать добавки, сбалансированные с витаминами D3, K2 и кальцием. В качестве альтернативы, следите за калием и кальцием, так как их низкий уровень является распространенным лабораторным признаком дефицита магния.Почему большинству людей нужны добавки магнияХотя потребление органических необработанных продуктов поможет оптимизировать магний из пищи, это не стопроцентный способ предотвратить дефицит. В большинстве почв сильно истощены питательные вещества, в том числе магний, поэтому некоторые эксперты считают, что большинство людей нуждаются в добавках.Если вы часто едите обработанные продукты, риск дефицита увеличивается.Прием добавок магния особенно целесообразен, если:Вы испытываете симптомы недостатка или дефицитаУ вас есть артериальная гипертензияВы регулярно делаете напряженные физические упражнения. Исследования показывают, что всего за 6-12 недель напряженной физической активности можно заработать дефицит, вероятно, в связи с увеличением потребности в магнии в скелетной мышцеВы принимаете мочегонные или лекарство от гипертонии, особенно тиазиды, которые вызвают неопределимый дефицит магния (хотя пациенты могут иметь нормальный или даже высокий уровень магния в сыворотке, в организме в целом он практически истощается)У вас была или вы планируете операцию по пересадке сердца или на открытом сердцеВы находитесь под угрозой или имели сердечный приступ, или если вы испытываете желудочковую экстрасистолиюВы резистентны к инсулину или диабетик (так как это увеличивает истощение запасов магния)У вас есть застойная сердечная недостаточностьКакую пользу магний приносит вашему организмуМагний участвует в более чем 600 различных биохимических реакциях в организме, которые играют важную роль в:Создании аденозинтрифосфата (АТФ), энергетической валюты вашего телаМетаболизме кальция, калия, цинка, фосфора, железа, натрия, соляной кислоты, ацетилхолина и оксида азота, 300 ферментов, а также активации тиамина.Магний также необходим для ДНК, РНК и синтеза и целостности белкаМитохондриальной функции и здоровье. Магний необходим для увеличения числа митохондрий в клетках и повышения их эффективностиРегулировании уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину, что важно для профилактики диабета 2 типа(В одном исследовании, преддиабетики с самым высоким потреблением магния снижали риск повышения уровня сахара в крови и метаболических нарушений на 71 процент)Расслабления кровеносных сосудов и нормализации артериального давленияДетоксикации, в том числе синтеза глутатиона и, вероятно, уменьшения вреда от ЭМП путем блокирования напряжения кальциевых каналовФункционирования мышц и нервов, в том числе действия сердечной мышцыАнтиоксидантной защиты с помощью ряда различных механизмов, в том числе противовоспалительной активности и поддержки эндотелиальной и митохондриальной функцииПоддержания ионных градиентов (сохранение низкого уровня внутриклеточного натрия и кальция и высокого калия) и поддержание клеточной и тканевой целостностиПсихического и физического расслабления; стресс антидотПризнаки и симптомы дефицита магнияОбщие признаки и симптомы недостаточности магния включают в себя следующее:Приступы; мышечные спазмы, особенно судороги в икроножной мышце, которые случаются, когда вы разминаете ноги и / или дергается глазТруссо симптом. Для проверки этого признака, манжета кровяного давления надувается вокруг руки. Давление должно быть больше, чем систолическое артериальное и его нужно выдержать в течение трех минут.При перекрытии плечевой артерии, вызываются спазмы в руке и мышцах предплечий.Если у вас дефицит магния, отсутствие кровотока заставит ваше запястье и пястно-фаланговый сустав согнуться и пальцы свестись.Онемение или покалывание в конечностяхНизкие уровни калия и кальцияРезистентность к инсулинуУвеличение частоты головных болей и / или мигрениВысокое кровяное давление, аритмия и / или спазм коронарных сосудовПониженная энергия, усталость и / или потеря аппетитОбщие патологии, связанные с дефицитом магнияУчитывая влияние магния, неудивительно, что его дефицит может перерасти в существенные проблемы со здоровьем. Когда его потребляется мало, ваш организм это компенсирует, пытаясь поддерживать нормальный уровень сывороточного магния, вытягивая минерал из костей, мышц и внутренних органов. Общие патологии, связанные с дефицитом магния включают, но не ограничиваются:Гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, аритмия и внезапная сердечная смертьПовторяющиеся или стойкие бактериальные инфекции, такие как пазушные, вагинальные, в среднем ухе, легких и инфекция горла из-за низкого уровня оксида азотаСостояния, связанные с повреждением пероксинитрита, такие как мигрень, рассеянный склероз, глаукома и Болезнь АльцгеймераПовреждение почек и печениИмпотенция (также связана с низким уровнем оксида азота)Грибковые инфекции из-за подавленной иммунной функцииПовышенный риск смерти от всех причинСахарный диабет 2 типа. Расчеты показывают, что почти половина всех больных сахарным диабетом испытывают дефицит магния. Низкие уровни магния также влияют на резистентность к инсулину, предшественник диабета 2 типа.Высокий уровень инсулина в крови, распространённый при резистентности, также может привести к дальнейшей потере магнияПредменструальный синдром, перепады настроения, агрессивность, тревожность, а также депрессия (так как магний действует как катализатор для регулирующих настроение нейромедиаторов, таких как серотонин)Нарушение слухаОстеопорозМышечные спазмы и слабостьДаже субклинический дефицит магния может поместить вас в группу риска сердечно-сосудистых заболеванийМагний особенно важен для здоровья сердца, ведь он помогает вам поддерживать нормальное кровяное давление и защищает от инсульта, и даже его субклинический дефицит может привести к проблемам сердечно-сосудистой системы.Научный анализ 40 исследований, опубликованных в период с 1999 по 2016 год, с участием более 1 миллиона человек в девяти странах, также обнаружил, что, по сравнению с теми, кто потреблял меньше всего магния, те, кто потреблял больше всего, имели:риск развития ишемической болезни сердца на 10 процентов нижериск инсульта на 12 процентов нижериск развития диабета 2 типа на 26 процентов нижеУвеличение потребления магния на 100 мг в день снижало риск сердечной недостаточности у участников на 22 процента; инсульта на 7 процентов; диабета на 19 процентов, а смерти от всех причин на 10 процентов. Хотя анализ был основан на наблюдательных исследованиях и не доказал прямую связь, исследователи отметили, что результаты подтверждают теорию, что увеличение потребления магния может быть полезно для общего здоровья.Более ранний обзор, который включал исследование, датированное еще 1937 годом, предполагает, что низкий уровень магния на самом деле может быть самым явным показателем заболеваний сердечно-сосудистой системы.Богатые магнием продуктыХотя вам все равно может потребоваться добавка (из-за денатурированных почв), было бы мудро попытаться получить как можно больше магния из рациона. Органические необработанные продукты будут лучшим выбором, но если они выращены в бедных магнием почвах, даже в органике может быть мало ??этого жизненно важного минерала.Темно-зеленые листовые овощи опережают все остальное, когда дело доходит до содержания магния, и приготовление сока из зелени является отличным способом увеличить ее потребление. Зелень с самыми высокими уровнем магния включает в себя:ШпинатШвейцарский мангольдЗелень репыЗелень свеклыЗелень листовой капустыБрокколиБрюссельская капустаКалеБок ЧойСалат ромэнЕсли вы раньше не следили за своим уровнем магния, начните делать это в этом году. Скорее всего, ваше здоровье в настоящее время незаметно портится его недостатком. Помните, что этот минерал необходим для сотни ферментативных процессов, здорового клеточного метаболизма и функции митохондрий, что, в свою очередь, имеет решающее значение для оптимального здоровья и профилактики заболеваний.Кроме того, в то время как рекомендуемая суточная норма для магния составляет 310-420 мг в день в зависимости от возраста и пола, многие специалисты считают, что потребуется около 600-900 мг.Лично я считаю, что многим будет полезно 1-2 г (от 1000 до 2000 мг) элементарного магния в день. Причина, почему я думаю, что более высокая доза оправданна - большинство из нас подвергается воздействию ЭМП, которое мы просто не в состоянии смягчить, а дополнительный магний поможет снизить ущерб от этого воздействия.Будьте осторожны при использовании более высоких доз, так как он является мощным слабительным. В некотором смысле, это хорошо – сложно получить передозировку, потому что излишек просто вымывается из организма. Если вы решили перейти на пятидневное водяное голодание, будьте осторожны, и перестаньте принимать пероральный магний, или с вашими штанами случится «неожиданность».Вы можете использовать треонат магния, чтобы обеспечить по крайней мере, некоторое количество магния, так как он наиболее эффективно проникает через клеточные мембраны, в том числе ваших митохондрий и гематоэнцефалического барьера. Еще один эффективный способ повысить уровень магния это принять ванну с солью Эпсома (сульфат магния), так как он эффективно поглощается через кожу.Я готовлю перенасыщенный раствор английской соли, растворяя 7 столовых ложек соли в 6 мл воды и нагревая его до тех пор, пока вся соль не растворится. Я выливаю его в бутылку с пипеткой, а затем капаю на кожу и натираю поверх свежими листьями алоэ, чтобы растворить. Это простой и недорогой способ повысить уровень магния без слабительного побочного эффекта большинства пероральных схем введения, особенно при более высоких уровнях.

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