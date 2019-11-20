Диетолог назвала норму воды при похудении

Она развеяла мифы о воде.Специалист по питанию Ева Шишкова рассказала о том, сколько надо человеку выпивать в сутки воды, когда ее следует пить и объяснила, можно ли пить во время приема пищи.«Столько мифов не ходит вокруг продуктов, сколько вокруг воды», — считает Шишкова. Она сразу подчеркивает, что ее рекомендации направлены для здоровых людей. Если у кого-то есть проблемы со здоровьем, то необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.Эксперт поясняет, что пить надо столько, сколько вы хотите.«Существует норма 30 мл на 1 кг веса. Эта норма разработана для лежачих больных, которые не могут сообщить о желании пить. И многие люди, от незнания, применяют ее к себе», — пишет в соцсети Шишкова.Специалист рекомендует выпивать минимум 2-2,5 литра жидкости (желательно сырой воды) в сутки.«Если вам тяжело выпивать такое количество, то пусть это будет 1 л чистой сырой воды, а все остальное другие жидкости и постепенно увеличивайте количество воды. На полстакана раз в 2 дня», — советует врач.По словам Шишковой, пить можно тогда, когда вам хочется.» Хотите перед сном, хотите ночью… Организм сам знает, на какие нужды требуется вода и дает вам сигнал. Слушайте свой организм в первую очередь!», — наставляет диетолог.Также Ева Шишкова считает, что запивать еду водой можно: «Есть мнение, что вода разбавляет желудочный сок, затрудняет пищеварение и т.д. Но переваривать сухой пищевой комок, гораздо сложнее, чем использовать «разбавленный» водой желудочный сок».Сама диетолог отметила, что она пьет два литра воды в сутки.«Из них литр могу выпить за вечер и ночь, запиваю еду, когда хочу. Мне так комфортно», — добавила Ева Шишкова.