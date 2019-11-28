Эти продукты можно и нужно есть перед сном

Самые полезные продукты на ночь по мнению диетологов.Жажда подкрепиться с приходом вечера только возрастает. Но наверняка вы замечали, что определенные продукты способствуют расслаблению и быстрому засыпанию, тогда как другие активизируют множество процессов в организме, мешая погрузиться в царство Морфея. Попробуем разобраться, какие продукты безопасно употреблять перед сном, а от каких лучше отказаться.Представляем вашему вниманию рейтинг продуктов, которые диетологи советуют есть перед сном. Они не только полезны для здоровья, но и не отобразятся на вашей фигуре.1. Кисломолочные продукты с низкой калорийностьюОсобое внимание стоит обратить на кефир. Он не только полезен для пищеварения, но также насытит организм белком и кальцием. Огромным плюсом продукта является отсутствие в нем сахара.2. ФруктыДанная группа продуктов не только поможет утолить голод, но также станет полезной альтернативой конфетам и тортикам. Возьмите яблоко, разрежьте его не несколько частей, вырежьте сердцевину и поместите в микроволновку на 3 минуты. После этого заправьте яблоко корицей и мёдом. Полезный и низкокалорийный ужин готов!3. Овсяная кашаЕсли вы думали, что овсянку полезно есть только по утрам, это вовсе не так. Такая кашка богата кальцием, фосфором, магнием, калием и другими веществами, которые способствуют здоровому и полноценному сну. Основное правило: не используйте сахар.4. Легкие салатыСалаты также отлично дополнят ваш вечерний рацион. Свекольный с орехами, морковно-яблочный, капустный, фруктовый — вариаций полезного ужина может быть множество. Главное, не сорваться и не залить всю полезность майонезом или каким-нибудь калорийным соусом.5. Мясо курицы или индейкиЭто бессменные спутники любителей мяса. Если вы относите себя к заядлым мясоедам, знайте, что жирный кусок свинины, съеденный перед сном, вызовет массу негодования и дискомфорт в вашем желудке. Отдайте предпочтение запеченной индейке или курице.6. ОрехиХоть человек и не относится к отряду грызунов, жажда погрызть что-нибудь перед сном знакома большинству. Диетологи рекомендуют ограничиться небольшим количеством миндаля. Главное — знать меру. Несколько миндаля утолят голод и обогатят организм магнием и витаминами группы В.7. КрекерыЛюбителям бутербродов стоит знать, что хлеб тяжелым грузом оседает в нашем кишечнике. Поэтому в вечернее время стоит отдать предпочтение крекерам из муки грубого помола.8. Травяной чайЧтобы разнообразить вечерний рацион, дополните трапезу чашкой ароматного травяного чая. Такие чаи обладают успокаивающим действием, расслабляют и помогают быстро уснуть.Какие продукты нельзя есть на ночьКроме полезных “ночных” продуктов существуют и те, от употребления которых стоит отказаться в вечернее время. К ним относят кофе и все кофеиносодержащие продукты, жирную пищу, а также алкоголь. Если вы думаете, что выпитые на сон грядущий несколько бокалов вина помогут уснуть, то вам стоит знать, что алкоголь плохо влияет на фазы быстрого сна. Именно от этих циклов зависит восстановление сил. Получается, что алкогольные напитки лишают нас отдыха, нарушая при этом суточные ритмы и вызывая бессонницу. Что касается жирной пищи, то не нужно быть экспертом, чтобы знать — жирная пища ухудшает качество сна, вызывает изжогу и расстройство желудка.А если вы не можете усмирить свой аппетит, попробуйте ароматерапию. Используйте эфирные масла яблока, вишни, апельсина, мяты, корицы, пачули. Арома-процедуры помогут справиться с чувством голода, расслабят и подарят отличное настроение.