Польза и вред огурцов для организма. Кому и почему нужно, а кому нельзя есть этот овощ?

Огурцы — низкокалорийные овощи, которые на 95 процентов состоят из воды. Их используют в кулинарии во всем мире — сырыми, в соленом и маринованном виде.Огурец: описаниеОгурцы — это однолетние травянистые растения семейства тыквенные, которые относятся к типу тыквенных овощей. В беседе с «Лентой.ру» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов рассказал, что с ботанической точки зрения, огурцы — это плоды.«Огурец — освежающий, хрустящий овощ, который присутствует на наших столах с ранней весны до поздней осени и даже зимой. Огурцы бывают разными по форме — круглые, овальные, удлиненные, по размеру — от миниатюрных корнишонов до длинных парниковых огурцов, по цвету — светло-зеленые, темно-зеленые, желтые и даже белые», — добавил Михаил Кутушов.Калорийность и пищевая ценность огурцовОгурцы — кладезь витаминов, минералов и других полезных элементов. На 96 процентов этот овощ состоит из воды. Как пояснил Михаил Кутушов, в огурцах содержится калий, клетчатка и множество витаминов.Полезные вещества в составе огурцовВитамины: А, С, Е, К, группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), РР.Минералы: калий, магний, кальций, натрий, фосфор, железо, марганец, цинк, йод, медь, селен.Клетчатка, пектины, фолиевая кислота, антиоксиданты (в том числе флавоноиды), фитонциды, вещество кукурбитацин (горький элемент с противовоспалительными свойствами).Пищевая ценность огурцов на 100 граммовКалорийность — 15 ккал.Белки — 0,7 г.Жиры — 0,1 г.Углеводы — 3,6 г.15 ккал содержится в 100 граммах огурца.Полезные свойства огурцовУлучшают пищеварениеКлетчатка и пектины в составе огурцов способствуют нормализации работы кишечника и препятствуют запорам. Эти же компоненты помогают вывести из организма токсины.«Благодаря большому количеству жидкости огурец благотворно влияет на пищеварительную систему и ЖКТ», — добавил Ярослав Галков.Очищают организмОгурцы имеют мочегонный эффект и способствуют выведению из организма лишней жидкости, солей и шлаков. За счет этого овощ помогает избавиться от отеков, излишков жира под кожей, а также камней в почкахУкрепляют иммунитетВитамины и минералы стимулируют работу иммунной системы, делая организм более устойчивым к болезням.В этом помогают входящие в состав огурца витамины В и С.Нормализуют давлениеКалий, магний и натрий в свежих огурцах способствуют стабилизации артериального давления, отметил Михаил Кутушов. Кроме того, эти овощи содержат много воды, а жидкость способствует выведению желчи и лимфы и нормализует работу желудочно-кишечного тракта, что также положительно влияет на организм при гипертонии.Улучшают состояние кожиВитамины С и Е, а также антиоксиданты, придают коже здоровый вид, улучшают ее цвет, снимают воспаления.Снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеванийОгурцы способствуют снижению уровня холестерина в крови. А большое количество клетчатки в составе благотворно влияет на работу сердца и сосудов.Помогают при диабетеБлагодаря низкой калорийности и способности стимулировать выработку инсулина огурцы стали незаменимыми помощниками при борьбе с диабетом. Они способны снизить уровень сахара в крови. Также огурцы нужны для профилактики этого и других заболеваний.«Антиоксиданты помогают нейтрализовать окисление, которое может спровоцировать различные заболевания, такие как диабет и болезнь Альцгеймера. Поэтому огурец — это отличная профилактика болезней», — пояснил Ярослав Галков.Помогают нормализовать весБольшая часть огурца — это вода, а калорий в овоще совсем мало. Поэтому он отлично подходит для перекусов и легких салатов.Огурцы способствуют поддержанию водного баланса в организме.Кому нельзя есть огурцыЭти овощи, как и любой другой продукт, могут нанести вред здоровью в определенных случаях. Поэтому употреблять в пищу огурцы нужно с осторожностью и умеренно.«У некоторых людей может возникнуть аллергия на огурцы, симптомами которой могут быть кожная сыпь, зуд, отечность, кашель, чихание», — рассказал Михаил Кутушов.Избыточное употребление огурцов может вызвать метеоризм, диарею или боли в животе.Кроме того, огурцы могут содержать нитраты и даже копить их.«Признаками отравления нитратами являются тошнота, рвота, головокружение, головная боль. Если вы почувствовали себя плохо и появились похожие симптомы, обязательно обратитесь за медицинской помощью», — пояснил Кутушов.При каких болезнях нельзя есть свежие огурцыХронический гастрит, особенно с повышенной кислотностью.Язвенная болезнь желудка.Холецистит.Панкреатит.«Это связано с тем, что огурцы содержат органические кислоты, которые стимулируют выработку желудочного сока, повышая при этом кислотность, что ухудшает течение заболеваний», — добавил Ярослав Галков.Кому нельзя маринованные огурцыМаринованные и соленые огурцы попадают под запрет для еще большего числа людей, чем свежие. Потому что обычно их готовят, используя большое количество соли и уксуса. Эти продукты раздражают оболочку кишечника и вызывают обострение желудочных, а также других заболеваний. Не стоит есть маринованные огурцы людям:с гипертонией;с заболеваниями почек;с диабетом;с заболеваниями желудка и кишечника (язва, гастрит и другие);с аллергией на уксус.Огурцы в кулинарииОгурцы выращивают, чтобы использовать преимущественно в кулинарии. Из них готовят закуски, салаты, лимонады, смузи и даже горячие блюда, например, оладьи. В ход идут и сырые плоды, и соленые, и маринованные.Кулинары разделяют огурцы на три вида. Каждый из них подходит для приготовления определенных блюд, пояснил повар Ярослав Галков.Короткоплодные — это небольшие огурцы размером до 12 сантиметров, включая корнишоны. Они созревают примерно одного размера и идеально подходят для консервирования, так как удобно помещаются в банку. Их можно есть и в свежем виде, но следует делать это как можно быстрее, так как они стремительно желтеют и теряют вкус, пояснил Галков.Салатные — длинные огурцы до 40 сантиметров. Они не подходят для консервирования, а одного огурца хватает на несколько порций салата.Гибридные — самый популярный вид огурцов, который можно встретить в каждом магазине. Они подходят как для засолки, так и для употребления в свежем виде.Как хранить огурцы в холодильнике?Огурцы могут храниться в холодильнике от пяти до семи дней, но на этот срок влияют многие факторы.Если к овощу прилипла земля, он влажный, мятый или соприкасается с другими продуктами, срок годности уменьшится. Обращать внимание также стоит на толщину шкурки огурца: чем она тоньше, тем короче срок хранения.Чтобы огурцы хранились в холодильники дольше, разложите их отдельно друг от друга, завернув в бумажные полотенца. После уберите в холодильник, сложив в один полиэтиленовый пакет. Тогда они смогут пролежать без повреждений около двух недель.

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