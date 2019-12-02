Какие ошибки допускаются при лечении запоров

Как избежать ошибок при лечении запоров, чтобы не допустить появления осложнений.Так получается, что многие люди страдают от проблемы запоров и стесняются об этом говорить вслух. Обращаться за помощью к специалистам. Большинство попросту отмахиваются от проблемы, предпочитая заниматься самолечением. А это может привести к нежелательным последствиям и стать катализатором многих осложнений. Случается, что безобидный на первый взгляд запор, может привести к трещинам прямой кишки, интоксикации организма, или, например, оказаться быть симптомом смертельной онкологической болезни.Во-первых, важно понимать, что причинами запора могут стать сами люди с их непониманием природы этого состояния. Существуют три основных причин, из-за которых появляется запор.Во-первых, это гиподинамия из-за вынужденного сидячего образа жизни. Длительное и систематическое сидение приводит к переполнению крови в малом тазу, а это в свою очередь провоцирует геморрой и, как следствие, запор. Специалисты рекомендуют при сидячей работе делать как можно больше перерывов, во время которых стоит ходить 9лучше – по ступенькам). Очень полезно периодически напрягать и расслаблять ягодицы, приседать.Ни в коем случае нельзя сдерживать позывы и откладывать посещение туалета на потом, прячась за занятость или прикрываясь чувством стыдливости, когда речь идет о туалете в общественных местах. При таких «сдерживаниях» стула стенки кишечника растягиваются, и становятся менее чувствительными. А это значит, что все последующие позывы воспринимаются как более слабые. И в следствии в кишечнике накапливается огромное количество каловых масс, которые затвердевают. Поэтому со временем опорожниться становится все сложнее. В таком случае важно отложить ненужную стыдливость и самую неотложную работу — в туалет нужно идти именно тогда, когда возникает позыв. Когда будут устранены систематические запоры, растянутые стенки кишечника приобретут прежнюю физиологичную форму.Второй фактор — употребление недостаточного количества жидкости. В случае, когда ваша дневная норма составляет меньше 7 стаканов воды в день (1,5 л), организму ее не хватает. Поэтому содержимое кишечника становится более сухим, а это в свою очередь затрудняет процесс продвижения каловых масс. Совет прост — пейте больше жидкости и ешьте жидкую пищу. А еще стоит уменьшить прием мочегонных продуктов, которые выводят жидкость из организма. Это кофе, черный чай, алкоголь, соя.Какие же ошибки допускаются чаще всего при самолечении уже существующих запоров? В большинстве случаев они могут только еще больше усугубить проблему. Так, самовольный прием слабительных препаратов – одна из главных ошибок. Когда прием препаратов становится бесконтрольным, снижается тонус кишечника и его чувствительность, возникает привыкание организма к слабительным препаратам, а в результате — кишечник перестает работать самостоятельно: человек перестает чувствовать позывы, каловые массы накапливаются и затвердевают. А некоторые слабительные попросту тормозят активность кишечника, образуя запоры. Поэтому слабительные препараты можно использовать только в крайних случаях (одноразово), и лишь по назначению врача.Еще одна типичная ошибка — неправильное использование клизмы. Когда клизму делают с теплой, чуть ли не горячей водой либо травяным настоем, то важно понимать, что теплая вода вместе с мелкими частицами токсичных каловых масс очень быстро всасывается в стенки кишечника и попадает с кровью. Вода в клизме должна быть только комнатной температуры. И не стоит так уж увлекаться этой процедурой — это может привести к потере опорожнительного рефлекса, для восстановления которого понадобится несколько месяцев.И еще одна, третья типичная ошибка при запорах – излишнее усердие при том, когда вы тужитесь. Сильное напряжение во время этого деликатного процесса, может привести к появлению трещин и разрывов в стенках прямой кишки, что влечет за собой кровотечение и попадание в кровь нежелательных токсинов из каловых масс. В это время происходит сильный прилив крови в малом тазу, из-за чего часто возникает геморрой. В таком случае не стоит прилагать сверх усилий – лучше правильно сделать клизму, но после этого – обязательно принять меры во избежание запора в дальнейшем.