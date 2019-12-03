Названы лекарства от гриппа и ОРВИ, которые не работают

Пользы от них мало.В сезон гриппа и простудных заболеваний процветает торговля медицинскими пустышками с недоказанной эффективностью, которые порой выписывают врачи-терапевты.Издание составило список препаратов, которых стоит избегать во время лечения.Первым делом для скорейшего выздоровления часто назначают иммуномодуляторы. Отношение к иммуномодуляторам в мире доказательной медицины однозначное: они не рекомендуются к применению для лечения.«Во-первых, на сегодня не существует клинических исследований, которые были бы проведены по золотым стандартам доказательной медицины и подтверждали, что применение иммуномодуляторов хоть как-то ускоряет выздоровление или тормозит развитие ОРВИ. Во-вторых, нет данных о фармакодинамике таких препаратов. То есть даже не описан механизм, как и на что они действуют», – отмечают врачи.Как правило, большинству пациентов с ОРВИ прописывают противовирусные препараты. Однако вирусная инфекция, которую люди в быту называют «простудой», на самом деле включает большую группу заболеваний. Это и аденовирусы, и риновирусы, и коронавирус, и грипп, и парагрипп, и много чего еще. Есть также смешанные ОРВИ, когда к вирусному компоненту сразу примешан бактериальный.«Противовирусное лекарство с доказанным эффектом существует только для одного заболевания— гриппа. Это препарат с действующим веществом осельтамивир. Но и в данном случае есть масса оговорок. Исследования показывают, что осельтамивир работает далеко не против всех штаммов вируса гриппа. Выздоровление ускоряется в среднем всего на сутки, а побочные эффекты при этом могут быть серьезные (прежде всего страдает желудочно-кишечные тракт)», – отмечают врачи.Кроме того, масштабные клинические исследования последних лет показали, что частота пневмоний и других осложнений гриппа на фоне приема осельтамивира на самом деле снижается незначительно. Эффект мало отличается от плацебо.Также не рекомендуется покупать препараты с недоказанной эффективностью для лечения гриппа и ОРВИ: арбидол и ремантадин, отмечают медики.Аналогично не доказана эффективность пробиотиков для восстановления микрофлоры, которые якобы «нормализуют кишечную микрофлору, еще и иммунитет улучшают».«У разных здоровых людей абсолютно разный состав бактерий микрофлоры. Определить, какие именно должны быть в норме для здоровья у конкретного человека, на сегодня просто не представляется возможным. Мой знакомый ученый-микробиолог рассказывал, что все эти препараты с бактериями действуют как рулетка: теоретически могут «совпасть» с вашим микробиомом и оказаться полезны. Но только теоретически. На сегодня нет клинических исследований, которые бы объективно, по правилам доказательной медицины, подтверждали эффективность таких средств», – подчеркивают врачи.В классический набор «от простуд» часто входят еще витамины. Порой в аптеках продаются таблетки со сверхвысоким содержанием витамина С – выше 500 и даже тысяча мг в одной таблетке.«Во многих странах Европы и США запрещено продавать препараты с дозой витамина С более 250 мг. Дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин – не более 90 мг, для женщин – не более 80 мг. В случае ее превышения есть риск заработать тяжелейшее осложнение, мочекаменную болезнь. Или опасное обострение, если заболевание уже есть. Не существует достоверных научных данных, которые были бы основаны на масштабных исследованиях и подтверждали, что прием витамина С может затормозить развитие ОРВИ или ускорить выздоровление. Это миф, к тому же крайне опасный из-за риска передозировки аскорбиновой кислоты», — отмечают медики.Иногда врачи также назначают гомеопатические препараты «для поддержки организма в борьбе с простудой». Однако до сих пор ни одно научное исследование ни разу не доказало пользу или эффективность гомеопатических препаратов.«В рамках доказательной медицины вердикт может быть только один: гомеопатия не работает. Когда в препарате есть только сахар, крахмал, и нет действующего вещества, лечить он не может. Ссылки на то, что сладкие горошки помогли кому-то, несерьезны. Причинно-следственная связь достоверно не доказана, потому что не существует ни одного полноценного клинического исследования, которое подтвердило бы, что эффект гомеопатии отличается от плацебо (пустышки)», – резюмируют врачи.