Диетологи раскрыли всю правду о калориях

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Как их считать и от чего на самом деле можно растолстеть.Самые популярные мифы о еде давно разоблачены. Некоторые люди продолжают верить в придуманный рекламой миф о неких продуктах, которые имеют отрицательную калорийность.Часто, покупая продукты, мы обращаем внимание на их калорийность, хотя это очень условный показатель, вокруг которого создано немало мифов. Сегодня мы рассмотрим некоторые из них и постараемся докопаться до правды.Миф №1. Чем больше калорий – тем больше лишний весНа вес влияет не количество калорий, а их качество. Последние исследования подтверждают, что люди, постоянно употребляющие продуты с большим количеством антиоксидантов, меньше страдают от избыточного веса, по сравнению с теми, кто этого не делает, хотя количество калорий, которые они поглощают, примерно одинаково. Это – прямой показатель того, что питательные вещества, с которыми связаны калории, играют главную роль в процессе обмена веществ.Этот вывод подтверждают и другие исследования. Калории, поступающие в организм вместе с транс-жирами, ведут к увеличению веса на 30%, по сравнению с калориями, связанными с натуральными растительными жирами. А 500 ккал, полученные при употреблении полуфабрикатов или фастфуда, оказывают совершенно другое действие на организм, нежели 500 ккал, полученные с фруктами, овощами, зерновыми, нежирным мясом и молочными продуктами. Гораздо важнее употреблять здоровую пищу, чем скрупулёзно подсчитывать калории.Миф №2. Подсчеты калорий точныНе так давно выступление одного из профессоров Гарвардского университета произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что формула подсчета калорий, которой пользуются люди уже более полувека, в свете последних исследований оказалась совершенно неверной. Раньше считалось, что съеденная калория – это усвоенная калория. Однако, как выяснилось, не вся пища усваивается одинаково. Некоторые составляющие просто не перевариваются. А это значит, что килокалории, которые должны были быть усвоены, переработаны или отложены организмом про запас, просто выводятся из организма.Легче всего всасываются жиры. Белки животного происхождения усваиваются легче, чем белки, полученные из растений. С разной скоростью перерабатываются разные углеводы: сахара поглощаются легко и быстро, в то время как клетчатка не только не всасывается сама, но и препятствует всасыванию других калорий. Чем больше вы съедите продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, цельнозерновые продукты), тем меньше жира у вас отложится.Миф №3. Все калории одинаковыеСовсем наоборот! Все калории абсолютно разные. Чтобы переработать белки, жиры и углеводы, организм тратит совершенно разное количество энергии. Так, на переработку 100 ккал жиров организм тратит 6 ккал собственной энергии, а на сжигание 100 ккал углеводов организму требуется уже 10 ккал собственной энергии, и, наконец, на переработку 100 ккал белков организм тратит аж 30 ккал собственной энергии! Это в 5 раз больше, чем на переработку жиров и в 3 раза больше, чем на переработку углеводов!К тому же, существуют продукты, отнесенные к категории «отрицательные калории», или «калории минус», которые усиливают сжигание калорий в организме. Так, калорийность сельдерея составляет 16-18 ккал на 100 г, а чтобы их переварить, организм затратит около 30 ккал, то есть на переваривание сельдерею тратится больше калорий, чем он содержит. Выбирайте продукты, на переваривание которых организм тратит больше калорий, чем получает от них.Миф №4. Цифры не лгутК сожалению, не всему, что написано на упаковке с продуктами, можно верить. Особенно это касается их энергетической ценности. Допустим, вы решили приобрести замороженные котлеты, на упаковке которых значится: «в 100 г продукта содержится 300 ккал». На самом деле в этих ста граммах может содержаться более 350 ккал. Все дело в том, что официально разрешенная погрешность в исчислении энергетической ценности составляет целых 20%! А теперь давайте посчитаем. За 4-5 ежедневных приемов пищи вы можете незаметно для себя набрать более нескольких сотен лишних килокалорий, даже если будете вести самый строгий их подсчет.Миф №5. Наиболее эффективно калории сжигаются в спортзалеДаже часами занимаясь на беговой дорожке или качая мышцы, мы способны сжечь не более 30% от всех полученных с пищей калорий. Львиная доля энергии расходуется на поддержание нормальной жизнедеятельности организма: обмен веществ, обновление тканей, снабжение их кислородом, заживление ран и т.д. Однако хорошо развитые мышцы способствуют сжиганию дополнительных калорий. Дело в том, что чем больше в теле мышц, тем больше энергии они требуют.Поэтому главный плюс, который дают тренировки с отягощениями – повышение процента мышечной массы в организме, и, как следствие, потребности в калориях. Те, кто регулярно занимаются силовыми тренировками и имеют хороший мышечный корсет, будут сжигать больше калорий, даже просто лежа на диване, а значит, смогут позволить себе есть больше и не поправляться.Миф №6. Низкокалорийная пища помогает похудетьНизкокалорийная пища совсем не обязательно избавляет от лишнего веса. Например, в среднем яблоке всего лишь 50 калорий. Но если съесть килограмм яблок, организм получит большое количество сахара и серьезную нагрузку на поджелудочную железу. Употребление большого количества простых углеводов (сахара) вызывает в организме выброс инсулина, который отправит все непотраченные калории в «жировое депо».Не стоит рассчитывать и на специальные «диетические продукты» с броскими надписями на упаковке: «0 калорий», «обезжиренное» и т.д., поскольку это всего лишь рекламный трюк. Мы уже выяснили что не количество калорий, а питательные вещества, с ними связанные, влияют на лишний вес. Низкокалорийные продукты зачастую содержат в своем составе те же самые вредные добавки и синтетические заменители, которые имеются в фастфуде и другой, совсем не полезной, еде.Поэтому, как это ни парадоксально, употребление низкокалорийных продуктов с искусственными добавками ведет к перееданию и, соответственно, провоцирует ожирение. Вместо того, чтобы увлекаться низкокалорийными синтетическими йогуртами или газировкой. Обратите внимание на натуральные овощи и фрукты.Миф №7. Чтобы сбросить вес, надо соблюдать жесткую низкокалорийную диетуЕсли человеку, не стремящемуся похудеть, рекомендуется ежедневный рацион с энергетической ценностью в 2500 ккал, то питание, содержащее 1200 ккал или даже в 1000 ккал, на которые рассчитаны большинство распространенных диет, воспринимается организмом человека, севшего на диету, как сильный стресс. Что же происходит на деле?В ответ на лишения в организме в срочном порядке начинает вырабатываться особый гормон стресса – кортизол, который приводит к мгновенному повышению глюкозы, выбросу инсулина, а затем к резкому падению глюкозы и сильному чувству голода, справиться с которым – сплошное мучение. Кроме того, что такие ограничения в питании могут ухудшить состояние кожи, волос и ввести в депрессию, они еще совершенно не стоят всех этих жертв. Строгие диеты, конечно, помогают похудеть (только самым выносливым и терпеливым), но избавиться от лишних килограммов можно и более щадящими способами. Сократите ваш обычный рацион на 200-300 ккал, и вы уже начнете худеть!Миф №8. Подсчет калорий – ключ к похудениюПодсчет калорий всего лишь помогает узнать, сколько энергии каждый день организм получает вместе с пищей. Однако, чтобы похудеть, необходимо эти калории тратить, а не просто фанатично их высчитывать. Наоборот, очень часто излишне скрупулёзный поход к подсчету калорий быстро утомляет и вызывает желание бросить начатое. Если подсчет калорий вас тяготит и вызывает отрицательные эмоции, забудьте про математику и просто следите за объемом порций. Вместо привычного куска мяса съешьте его воловину, а тарелку для первого смените на полупорционную.