Эти пять типов лекарств могут разрушить печень

Медики в очередной раз объяснили, какими препаратами не стоит увлекаться.Всем известно, что печень — это орган, принимающий на себя все удары. Неправильная еда, алкоголь, газировка, таблетки и так далее — эти продукты поставляют в печень токсины, консерванты, канцерогены, яды, химические вещества и много чего другого, из-за чего этот орган может просто-напросто потерять свойство самовосстановления и регенерации, вот тогда-то и начнутся серьезные проблемы со здоровьем.Вред лекарств для печениСамо собой разумеется, что любой препарат, особенно сильного действия, способен повлиять на печень в негативном плане, но так происходит лишь в тех случаях, когда не была соблюдена рекомендация доктора и таблеток человек выпил больше, чем должен был. Наверное, для этого в инструкции к каждому препарату и пишут о побочных явлениях, которые вполне могут появиться, если превысить дозу.От этих препаратов печень постепенно разрушается:Гормональные. Чаще всего их принимают женщины при климаксе, женских гинекологических заболеваний, дисфункции щитовидной железы и для контрацепции.Противовоспалительные и обезболивающие. Эти препараты принимают для облегчения боли во всем теле, при лечении суставов или позвоночника.Статины. Гипертоникам и сердечникам могут прописывать данные препараты, потому как они быстро снижают уровень холестерина в крови, но принимать их самостоятельно и без контроля врача крайне небезопасно.Противогрибковые. Судя из названия, данные препараты принимают при грибковых заболеваниях и очень часто, не обращаясь перед началом курса к врачу.Антибиотики. Справиться с бактериальной инфекцией также хорошо, как антибиотик, скорее всего, не сможет ни один препарат. Но стоит отметить, что антибиотики, принимаемые по рецепту, за непродолжительное время «уничтожают» микрофлору кишечника, что чревато нарушениями пищеварения и ослаблением иммунитета, а если пить их просто так, решив самостоятельно, что так будет правильно, вы можете сами поспособствовать тому, чтобы в печень попали максимальные дозы сильного вещества, за счет чего она начнет разрушаться.Принимайте любые аптечные препараты только по назначению врача и тогда вы сможете избежать возможных негативных последствий для здоровья и печени в частности.