Лучшие рецепты для стабилизации работы сердца

Тахикардией называют учащенное сердцебиение, имеющее любое происхождение.Она имеет место, если частота сердечных сокращений становится выше, чем 100 ударов в минуту.При тахикардии улучшить состояние помогут народные средства.Рецепт 1Стакан воды вскипятить, убавить огонь, чтобы вода слегка кипела. Всыпать туда 1 ч. л. травы адониса весеннего (горицвета) и кипятить на медленном огне не более 3 минут. Накрыть крышкой и поставить в теплое место, чтобы получился настой, затем процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день при тахикардии.Рецепт 21 ч. л. травы адониса залить стаканом кипятка. Затем отвар поставить на огонь и кипятить в течение 5 минут, после чего настаивать в течение 1–2 часов. Принимать по 1 ст. л. утром, днем и вечером до полного выздоровления. В отвар адониса можно добавить ложечку меда – тогда это средство будет не только очень эффективным, но и вкусным.Рецепт 31 ст. л. цветков боярышника залить 200 мл кипяченой воды, настаивать в течение 15 минут, накрыв крышкой. Принимать настой за 30 минут до еды утром, днем и вечером до тех пор, пока пульс не нормализуется.