Врач Лебедева назвала три первых опасных сигнала от организма

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как распознать дефицит железа - проблему, которая сегодня особенно распространена среди пациентов. Состояние грозит нарушением работы иммунной системы, появлением инфекций, общим ухудшением качества жизни. Также могут развиться осложнения, которые затрагивают сердце или легкие.Как пишет врач в своем Telegram-канале, настигающий человека дефицит железа - достаточно "коварный гость", который нарушает работу организма порой без явных симптомов. Но определенные сигналы все же есть.Один из основных - утомляемость (или слабость), когда человек чувствует себя выжатым как лимон в середине дня или просыпается разбитым.Бывают случаи, когда кожа становится на несколько оттенков светлее обычного. В этом случае стоит насторожиться. Это также часто выдает дефицит железа.Кроме того, некоторые пациенты жалуются на ухудшение "продуктивности на работе", проблемы с мыслительными процессами. Это еще один повод обратиться к специалисту."Если не выявлять дефициты вовремя и не контролировать их уровень, могут возникнуть серьезные сбои в организме", - еще раз подчеркнула врач.Кстати, ломкие ногти, тусклые волосы, мышечная слабость. Во многих случаях эти симптомы могут говорить о развитии как раз железодефицитной анемии.Первый скрининговый анализ, который вам обязательно назначит врач, - это общий анализ крови. Стоит помнить, что любые биодобавки (как и лекарственные препараты железа) нужно принимать только по назначению специалиста.В некоторых случаях решить проблему помогает изменение рациона. Говядина, баранина, печень, рыба, творог, куриное мясо - это те продукты, в которых достаточно железа.

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